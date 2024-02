Le cinture di sicurezza si adatteranno agli occupanti in caso d’incidente

Con il lancio del suo rivoluzionario sistema di cinture di sicurezza, ZF promette un adattamento senza precedenti della limitazione della forza delle cinture ai dettagli anatomici e al peso degli occupanti dei veicoli. Il Limitatore di Carico Multistadio (MSLL) al centro del Passive Safety Systems apporta significativi benefici nell’attenuazione delle conseguenze degli incidenti e consentendo ai produttori di automobili di rispondere alle crescenti esigenze della tabella di marcia NCAP 2030.

INNOVAZIONE ZF NELLE CINTURE DI SICUREZZA

Ciò che distingue il sistema Passive Safety Systems è nelle opzioni di controllo del limitatore multistadio MSLL. La cintura di sicurezza con limitatore di forza commutabile si trasforma in un dispositivo di sicurezza intelligente e flessibile, capace di interagire in modo esteso con altri sistemi di sicurezza, ridefinendo il concetto di sicurezza passiva.

ADATTABILITÀ E FLESSIBILITÀ: IL FUTURO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

I moderni sistemi di ritenuta agiscono nelle prime fasi degli incidenti e molti sistemi di cinture di sicurezza sono già dotati di un limitatore di carico controllabile a due stadi (SLL). Attraverso il pretensionamento, la cintura si stringe attorno al corpo prima dell’impatto, riducendo l’allentamento e controllando la decelerazione post-incidente. ZF, con il suo nuovo sistema, anticipa i futuri criteri di prova del crash test NCAP 2030, offrendo una protezione ancora più avanzata per gli occupanti del veicolo.

Per ridurre ulteriormente le forze che agiscono sul torace degli occupanti durante un incidente, il Limitatore di Carico Commutabile Multiplo varia le forze di trattenuta durante l’intero corso dell’incidente, rispondendo in modo specifico alle caratteristiche anatomiche e al peso dei vari occupanti.

IL FUTURO DELE CINTURE DI SICUREZZA SENSORIALI

Guardando al futuro, ZF prevede di impiegare la registrazione sensoriale dell’abitacolo come chiave per riconoscere le posizioni degli occupanti e applicare forze di cintura individualizzate. Sensori nelle cinture forniscono informazioni preziose sulla circonferenza corporea, statura e peso, mentre la connessione ai sistemi di sicurezza attivi e ai sensori esterni completa il progresso tecnologico dei sistemi di sicurezza intelligenti più efficaci (vedi quante vite hanno salvato le cinture di sicurezza rispetto ad altri sistemi).

In questo modo l’MSLL può offrire alle persone piccole e leggere una protezione individuale più adatta in caso di incidenti moderati (con velocità di impatto fino a 35 km/h). Ciò vale, ad esempio, per i bambini sul sedile posteriore. Ne possono beneficiare anche le persone anziane, che corrono un rischio maggiore di lesioni a causa dei cambiamenti della struttura ossea dipendenti dall’età. Inoltre, il sistema migliora potenzialmente anche la sicurezza degli occupanti delle persone pesanti in incidenti con sovraccarico (con velocità di impatto superiori a 56 km/h).