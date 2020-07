Jaguar presenta il display contactless contro il rischio di contagio

Il sistema "Predictive Touch" usa l'Intelligenza artificiale per prevedere le intenzioni del guidatore. Ecco come funziona il display contactless Jaguar

Jaguar presenta il display predittivo contactless per prevenire il rischio di contagio nel periodo post Coronavirus. La tecnologia sviluppata con l’Università di Cambridge è stata ideata per ridurre la trasmissione di batteri e virus da contatto. Ecco come funziona.

IL DISPLAY CONTACTLESS CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO

Il nuovo touchscreen contactless sviluppato da Jaguar Land Rover e dall’Università di Cambridge non richiede il tap e riduce la trasmissione di batteri e virus in un mondo post COVID-19. La tecnologia “Predictive Touch” usa l’intelligenza artificiale e dei sensori per predire l’obbiettivo prescelto sullo schermo. La funzionalità si presta ai comandi del navigatore, del climatizzatore o dell’intrattenimento – senza toccarlo realmente. Le prove, in laboratorio e sul campo, – secondo JLR – dimostrano che la gestualità ed il tempo necessario all’azionamento del touchscreen vengono dimezzati, e al contempo si limita la diffusione di batteri e virus. Una superficie stradale irregolare o sconnessa – spiega Jaguar – causa vibrazioni che rendono difficile selezionare i pulsanti sul touchscreen. E questo costringe chi guida a distogliere gli occhi dalla strada, aumentando i rischi di incidenti.

COME FUNZIONA IL DISPLAY CONTACTLESS JAGUAR

Ci chiediamo però se la mancanza di un feedback tattile costringerà il conducente a guardare per più tempo il display per accertarsi di aver puntato bene il dito. JLR spiega che il dispositivo, tramite l’intelligenza artificiale, determina quale sia la selezione voluta fin dall’inizio del puntamento, velocizzando l’operazione. Un rilevatore di gestualità usa sensori di controllo visivo o a radiofrequenza, sempre più comuni nell’elettronica di consumo, per combinare varie informazioni con dati rilevati da altri sensori. Questi ad esempio possono tracciare lo sguardo dell’utilizzatore per anticiparne in tempo reale le intenzioni.

DISPLAY CONTACTLESS JAGUAR E DISTRAZIONI AL VOLANTE

“I touchscreen e i display sono oggetti di uso quotidiano per i più, ma il loro impiego in movimento può essere più difficile” spiega Lee Skrypchuk, Human Machine Interface Technical Specialist JLR. La tecnologia dei display contactless sarà integrabile anche ai display e touchscreen esistenti, purché siano disponibili i corretti dati sensoriali che supportino l’algoritmo dell’apprendimento automatico. “Il sistema rende anche più sicuri i veicoli, riducendo il carico cognitivo richiesto al guidatore e favorendone la concentrazione sulla strada” afferma Skrypchuk. E’ un’innovazione senza dubbio interessante, tuttavia confidiamo sempre che l’uso dei display avvenga ad auto ferma o, se disponibili, utilizzare i comandi al volante o vocali per ridurre i rischi alla guida.