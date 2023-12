Guida Autonoma L3: BYD ha l’ok per i test in autostrada

BYD è diventato un colosso nel settore dei veicoli a energia nuova (NEV) e vuole occupare un posto d’onore anche nella corsa alla guida autonoma. L’ha annunciato con l’ottenimento dell’autorizzazione in Cina (a Shenzhen in particolare) per condurre test su veicoli dotati di sistemi di guida autonoma di Livello 3 su autostrade e superstrade. Nei prossimi paragrafi vi spieghiamo perchè è così importante questa approvazione già nelle mani di altri Costruttori europei.

PRIMA LICENZA DI GUIDA AUTONOMA L3 IN CINA

BYD è la prima casa automobilistica cinese a conseguire questa licenza, aprendo la strada a sviluppi importanti nel panorama dell’automazione della guida, sebbene si tratti di guida autonoma condizionata, quindi con la supervisione del conducente. BYD ha confermato di aver ottenuto la sua prima licenza il 21 luglio, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters. La notizia è stata comunicata senza clamore in precedenza, evidenziando la cautela di BYD nella promozione delle capacità di guida assistita dei propri veicoli. La cautela non è mai abbastanza se si pensa all’epilogo di Cruise negli USA con la sospensione del progetto. Va ricordato che BYD è il maggiore produttore di auto in Cina (in questo test abbiamo provato la berlina BYD Han), che sta pian piano insidiando anche il primato Tesla nelle vendite di auto elettriche a livello globale.

I TEST DI GUIDA AUTONOMA CONDIZIONATA L3 DI BYD

BYD ha investito nella creazione di centri sperimentali in varie località, dotati di capacità di test e verifica, compresi simulazioni, percorsi chiusi, strade reali, sicurezza di rete e dati, aggiornamenti software e registrazione dati. Un approccio olistico che conferma l’impegno di BYD verso la sicurezza e l’affidabilità delle tecnologie di guida autonoma. BYD non sembra interessata al clamore mediatico della notizia, chiarendo che la guida autonoma di Livello 3 non implica la piena autonomia. Secondo gli standard SAE (Society of Automotive Engineers), veicoli di Livello 3 possono prendere decisioni funzionali in condizioni limitate. Tuttavia, BYD avverte che la comprensione errata di ciò da parte degli utenti potrebbe portare a credere che la guida intelligente di Livello 3 sia equivalente alla guida completamente autonoma.

TEST DI GUIDA AUTONOMA IN CINA

La roadmap futura nei test di guida autonoma BYD prevede ulteriori progressi nel campo della guida autonoma, rimanendo in sintonia con le evoluzioni normative e tecnologiche del settore. La Cina è in pieno fermento sulle sperimentazioni di guida autonoma: le autorità cinesi stanno aprendo sempre di più a test pilota su strada con veicoli dotati di guida autonoma di Livello 3 e Livello 4, con una chiara definizione delle responsabilità in caso di incidenti. Sono molte le aziende automobilistiche, nazionali e straniere, tra anche Costruttori come cui BMW, IM Motors, Arcfox e Deepal, che hanno già annunciato l’avvio dei test dopo aver ottenuto autorizzazioni per i test di guida autonoma di Livello 3.