Euro NCAP: i VAN con ADAS più efficaci di fine 2024

Le ultime valutazioni Euro NCAP di fine 2024 hanno rivelato quali sono i veicoli commerciali leggeri con i sistemi ADAS più efficaci. La crescente adozione di tecnologie di sicurezza avanzate, obbligatorie su auto e VAN dal 2024, ha consentito a numerosi modelli di distinguersi, con prestazioni che riflettono un continuo miglioramento dei Costruttori. Tra i protagonisti troviamo Ford Transit, Farizon SV e VW Transporter, insigniti del prestigioso riconoscimento Platinum. Altri modelli, come FIAT Scudo, Citroën Jumpy, Peugeot Expert e Opel Vivaro, hanno ottenuto comunque una valutazione Gold. Ecco i dettagli per ciascun modello e i video delle prove.

FORD TRANSIT NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Il Ford Transit 2024, nella configurazione 2.0 diesel con trasmissione automatica, stabilisce nuovi standard per i veicoli commerciali. Con una dotazione tecnologica che rivaleggia con quella delle auto passeggeri moderne, secondo Euro NCAP, il Transit si posiziona ai vertici della sicurezza dei VAN. Il suo punteggio Platinum riflette un’eccellenza complessiva in tutte le aree di valutazione Euro NCAP, confermando Ford in vantaggio nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

OPEL/VAUXHALL VIVARO NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

L’Opel Vivaro, nella versione introdotta a luglio 2024, compie un balzo significativo passando da Bronzo a Gold. Questo miglioramento è reso possibile dalle nuove normative che richiedono sistemi di sicurezza avanzati di serie dal 2024. Le tecnologie implementate offrono una protezione migliore, anche in ambiti che nelle valutazioni precedenti erano risultati carenti, rendendo il Vivaro una scelta sicura e affidabile per i professionisti.

PEUGEOT EXPERT NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Anche il Peugeot Expert beneficia delle nuove disposizioni legislative, che hanno spinto il modello dal Bronzo al Gold. Le migliorie apportate riguardano sistemi di sicurezza più completi e una maggiore protezione in scenari critici. Testato in conformità ai protocolli 2024, l’Expert conferma la sua competitività nel segmento dei veicoli commerciali.

CITROËN JUMPY NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Il Citroën Jumpy (venduto con il nome Dispatch nel Regno Unito), segue il percorso del Peugeot Expert e dell’Opel Vivaro, passando anch’esso al livello Gold. L’integrazione di nuove tecnologie obbligatorie ha migliorato significativamente la sicurezza complessiva, assicurando una maggiore protezione per conducenti e passeggeri.

FIAT SCUDO NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Anche il FIAT Scudo si unisce al gruppo dei Gold grazie all’introduzione di sistemi di sicurezza avanzati richiesti dalla normativa, essendo realizzato sulla stessa piattaforma dei modelli gemelli Opel e PSA. Questo progresso si traduce in una protezione più completa.

VW TRANSPORTER NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Il VW Transporter, uno dei modelli più iconici di Volkswagen, condivide ora la piattaforma del Ford Transit Custom, inclusi i suoi avanzati sistemi di sicurezza. Grazie a prestazioni eccezionali nei test Euro NCAP, il Transporter ottiene la valutazione Platinum, consolidando la sua reputazione come uno dei veicoli commerciali più sicuri e affidabili.

FARIZON SV NELLE VALUTAZIONI ADAS DI EURO NCAP

Il Farizon SV, prodotto dal gigante cinese Geely, rappresenta una visione futuristica dei veicoli commerciali leggeri. Equipaggiato con tecnologie all’avanguardia e alimentato da un motore elettrico da 200 kW, si distingue per le sue prestazioni elevate nei test di sicurezza. La valutazione Platinum colloca il Farizon SV tra le scelte più sicure del 2024, dimostrando il potenziale delle soluzioni innovative.