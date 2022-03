Continental investe 75 milioni di euro nella guida autonoma

Continental investe in nuovi centri di ricerca, sviluppo e validazione di sistemi e funzioni di guida autonoma e rafforza la leadership come fornitore OE

Continental sta espandendo ulteriormente le sue attività globali nella ricerca e sviluppo dei sistemi di assistenza e guida automatizzata rafforzando le aree di sviluppo in Germania. Il nuovo campus di sviluppo con collegamento diretto alla pista di prova a Memmingen è previsto per la metà del 2023. Inoltre si darà il via alla costruzione di una nuova sede centrale a Neu-Ulm a dicembre 2022 con un investimento totale di 75 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli del piano di sviluppo in Germania.

CONTINENTAL: NUOVE AREE PER RICERCA E SVILUPPO SULLA GUIDA AUTONOMA

Continental prevede di investire circa 75 milioni di euro nelle due sedi nei prossimi tre anni. “Entrambe le sedi sono una parte importante della nostra strategia di crescita e continueranno a portare avanti la ricerca e lo sviluppo nel campo della guida assistita e automatizzata, afferma Frank Petznick, responsabile della business unit ADAS. La costruzione di un nuovo campus a Memmingen per lo sviluppo dei sistemi di guida autonoma è circa 6.000 metri quadrati e nascerà dall’unione di due sedi precedentemente separate per la ricerca e lo sviluppo.

PISTA DI COLLAUDO E VALIDAZIONE CONTINENTAL PER LA GUIDA AUTONOMA

All’inizio dei lavori saranno investiti circa 25 milioni di euro in nuovi spazi per uffici e officine e al termine dei lavori sarà collegato direttamente a un sito di prova di 30 ettari della società FAKT-motion. La pista di prova sarà utilizzata da Continental nell’ambito di una partnership a lungo termine per sviluppare soluzioni per sistemi di assistenza alla guida e funzioni di guida automatizzata in Europa. Su questa pista si faranno il collaudo e la validazione dei componenti e delle funzioni di sistema e di guida assistita e automatizzata. “Per noi, il collegamento diretto alla pista di prova della nuova sede fornisce un valore aggiunto significativo per aumentare l’efficienza e l’efficacia delle nostre attività di sviluppo per la guida assistita e automatizzata”, afferma Marc Haussmann, Location Manager Memmingen.

CONTINENTAL FORNITORE OE DI TELECAMERE, SENSORI E LIDAR

La realizzazione e l’ampliamento dei siti di sviluppo fanno parte della strategia di crescita dell’Area di Business della Mobilità Autonoma con centri di sviluppo e siti di produzione in Europa, America e Asia. Sensori, software e connettività intelligente sono alla base dei sistemi di assistenza alla guida. Nel campo della guida assistita, automatizzata e autonoma, l’azienda è già uno dei principali fornitori automobilistici: nel 2021 sono state prodotte oltre 28 milioni di telecamere, sensori radar e lidar per funzioni di guida assistita e automatizzata.