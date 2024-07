Airbag di ricambio contraffatti: NHTSA, 3 morti in 9 mesi

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha recentemente emesso un avviso urgente riguardante i rischi legati agli airbag di ricambio contraffatti, che continuano a essere venduti online e installati su veicoli negli Stati Uniti. Questi dispositivi, simili nell’aspetto ai ricambi OEM (Original Equipment Manufacturer) non prodotti e testati secondo i rigorosi controlli dei Costruttori. Gli effetti sono immaginabili: hanno già provocato incidenti mortali e gravi lesioni emerse dalle indagini dell’autorità governativa per la sicurezza stradale.

3 MORTI IN 9 MESI A CAUSA DI AIRBAG USATI PER RIPARAZIONI ECONOMICHE

Il bollettino dell’NHTSA, riporta che nell’ultimo anno, 3 persone hanno perso la vita e due hanno riportato ferite gravi a causa di airbag di ricambio difettosi installati sui loro veicoli. In tutti questi casi, i veicoli coinvolti erano stati precedentemente danneggiati in incidenti e durante la riparazione gli airbag originali esplosi erano stati sostituiti con componenti contraffatti di bassa qualità, “spesso fabbricati all’estero senza alcuna garanzia di sicurezza o affidabilità”, afferma l’NHTSA. In questo approfondimento abbiamo mostrato come vengono testati e prodotti gli airbag.

I RISCHI DEGLI AIRBAG DI RICAMBIO DIFETTOSI O CONTRAFFATTI

L’NHTSA spiega che gli airbag contraffatti non funzionano correttamente durante gli incidenti, causando la proiezione di frammenti di metallo verso gli occupanti del veicolo. Questi frammenti possono causare lesioni gravi o mortali al petto, al collo, agli occhi e al viso dei conducenti e dei passeggeri. L’anomalia è molto simile al problema degli airbag difettosi Takata, che però erano prodotti per i Costruttori auto da un loro fornitore.

Inoltre, questi airbag difettosi possono non attivarsi correttamente, gonfiandosi parzialmente o troppo lentamente, e non offrendo così una protezione adeguata agli occupanti del veicolo contro l’impatto con il volante o il cruscotto.

CONSIGLI SULL’ACQUISTO DI AUTO USATE, RIPARAZIONI E AIRBAG DI RICAMBIO

Per evitare questi rischi, l’NHTSA consiglia ai consumatori di adottare alcune precauzioni fondamentali. I consigli di seguito valgono anche quando si acquistano airbag usati di recupero presso autodemolitori oppure online: