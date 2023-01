Pneumatici Uniroyal 4 stagioni difettosi: il richiamo in Europa

Gli pneumatici 4 stagioni Uniroyal sono stati richiamati in Europa per un difetto che potrebbe essere causa di incidenti stradali. Lo riporta il Rapex, il sistema di allerta della Commissione europea, che ha emanato un bollettino di richiamo gomme All season Uniroyal per diversi modelli e misure che devono essere ritirati dal mercato. Ecco i dettagli del richiamo europeo.

UNIROYAL RICHIAMA LE GOMME 4 STAGIONI: IL BOLLETTINO UE

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione commisurata, che può andare dal ritiro dal mercato alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori a segnalare alle autorità azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità o contraffazione di prodotti interessati. Nel caso degli pneumatici auto 4 stagioni Uniroyal la segnalazione A12/00162/23 è stata notificata dalla Francia e si riferisce alle gomme prodotte in Portogallo. In questa guida puoi trovare i migliori pneumatici 4 stagioni in tutti i test indipendenti più recenti.

RICHIAMO GOMME 4 STAGIONI UNIROYAL: MODELLI E MISURE

Il ritiro delle gomme 4 stagioni Uniroyal AllSeasonExpert operato direttamente dal produttore si riferisce agli pneumatici prodotti in Portogallo. Per sapere se le vostre gomme sono coinvolte nel richiamo, verificate tramite il DOT sugli pneumatici come spieghiamo qui, se rientra nel periodo di produzione e le misure riportate dal bollettino europeo.

produzione dal 11 aprile 2022 al 17 aprile 2022. Quindi sulle gomme dovreste trovare la dicitura DOT 1522;

Il richiamo gomme 4 stagioni Uniroyal riguarda le seguenti misure:

205/65R15 94V US2;

255/45R20 105W XL FR ASC;

205/55R16 91H TS870;

205/55R17 91W EC6 MO;

215/60R16 99V XL ASE 2;

225/55R17 101V XL RP60 WI;

195/50R15 82H MP62 AWEVO.

IL DIFETTO DELLE GOMME 4 STAGIONI UNIROYAL RICHIAMATE IN EUROPA

Il Rapex segnala che il produttore ha predisposto il ritiro preventivo delle gomme 4 stagioni Uniroyal AllSeasonExpert, con la campagna contrassegnata dal codice 022_T031. Il motivo del richiamo riportato nella segnalazione della Commissione europea spiega che: “A causa di deviazioni dai processi di vulcanizzazione, possono verificarsi improvvise perdite d’aria o una parziale separazione dei bordi dello strato di cintura. Ciò può comportare la perdita parziale o totale del battistrada, che può causare la perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di incidenti. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”. Se state utilizzando le gomme coinvolte nel richiamo rivolgetevi al vostro rivenditore mostrandogli queste informazioni.