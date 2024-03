Britax-Römer Baby-Safe 5Z2: richiamo per difetti di sicurezza

Britax Römer ha annunciato di aver avviato un richiamo volontario per il seggiolino auto Baby-Safe 5Z2. La decisione è stata presa a seguito della scoperta di potenziali difetti di sicurezza su alcuni modelli prodotti prima del 21 ottobre 2023.

RICHIAMO SEGGIOLINO AUTO BRITAX-RÖMER BABY-SAFE 5Z2

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha diffuso i dettagli del richiamo del seggiolino auto, risultato critico in alcune condizioni di utilizzo, sebbene non abbiamo mostrato lacune in sicurezza durante i crash test dei seggiolini. Il seggiolino Britax Römer Baby-Safe 5Z e 5Z2, un ovetto dotato di cintura di sicurezza, è stato sottoposto al rigoroso processo di valutazione dell’ADAC, che ne ha confermato l’idoneità per bambini di altezza compresa tra 40 e 85 centimetri fino all’età di circa 18 mesi. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda e riportate dal Club tedesco, può tuttavia crearsi una condizione di pericolo a causa della possibile formazione di uno spazio vuoto tra la maniglia e la scocca del sedile.

I MOTIVI DEL RICHIAMO BRITAX-RÖMER BABY-SAFE 5Z2

Nonostante Britax Römer assicuri che il “vuoto” tra la maniglia e la scocca non influenza la sicurezza del seggiolino durante l’uso in auto o in caso di incidente, il rischio si manifesta durante il trasporto, poiché la maniglia potrebbe allentarsi durante le operazioni di spostamento e trasporto a mano dell’ovetto con il bambino all’interno.

Pertanto, il produttore consiglia vivamente ai genitori di verificare se il loro seggiolino è coinvolto nel richiamo contattando direttamente l’azienda o tramite le indicazioni di seguito e online. Britax infatti precisa che solo alcuni modelli potrebbero presentare difetti di sicurezza. Bisogna verificare se l’etichetta di omologazione riporta le informazioni cerchiate come nell’immagine sotto.

CONSIGLI BRITAX-RÖMER SUL SEGGIOLINO RICHIAMATO

Qualora si riscontri che il proprio seggiolino è interessato dal richiamo, Britax Römer offre la possibilità di sostituire gratuitamente il seggiolino difettoso. “È fondamentale che i genitori interrompano immediatamente l’utilizzo del seggiolino in questione e che evitino assolutamente di trasportarlo afferrandolo per la maniglia, al fine di garantire la massima sicurezza del bambino durante gli spostamenti”. Per agevolare il processo di sostituzione, la richiesta può essere inoltrata anche online direttamente al produttore Britax Römer. Approfondisci molte altre informazioni utili nella guida completa al trasporto dei bambini e nei video #SicurEDU sui seggiolini auto.