Airbag difettosi: ARC respinge il mega richiamo chiesto dall’NHTSA

L’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti (NHTSA) apre un’indagine sui gonfiatori airbag prodotti da ARC Automotive ritenendoli difettosi. I controlli svolti dall’NHTSA delineano rischi molto simili agli airbag Takata che hanno portato l’azienda giapponese al fallimento. Secondo l’ente governativo USA è necessario un richiamo di 67 milioni di airbag in circolazione, ma ARC si oppone al provvedimento ritenendolo esagerato. Ecco i dettagli della vicenda.

67 MILIONI DI AIRBAG DIFETTOSI: IL DIFETTO SECONDO L’NHTSA

L’NHTSA ha stabilito che i gonfiatori degli airbag per guidatore e passeggero prodotti da ARC Automotive sono difettosi e avrebbero provocato lesioni in più incidenti. L’agenzia ha esortato ARC a richiamare immediatamente 67 milioni di gonfiatori. Ma l’azienda ha respinto l’ordine dell’NHTSA, sostenendo che i risultati dell’agenzia non giustificano un richiamo così grande. Nella comunicazione ufficiale dell’agenzia è spiegato che il difetto è dovuto alla tecnica di produzione del gonfiatore airbag, il cui contenitore del propellente metallico è saldato per attrito al suo supporto. L’NHTSA scrive che “il processo di saldatura per attrito forma una scoria di saldatura”. Questi detriti possono otturare il foro da cui passa il propellente in caso di attivazione dell’airbag. “Se eventuali detriti di dimensioni sufficienti si trovano nel supporto centrale del gonfiatore, l’orifizio di uscita potrebbe bloccarsi. L’ostruzione del foro di uscita potrebbe causare una sovra pressurizzazione e causarne la rottura in frammenti di metallo che vengono spinti con forza nell’abitacolo”.

9 INCIDENTI CON I GONFIATORI AIRBAG DIFETTOSI PRODOTTI DA ARC

I prodotti ARC sono utilizzati da vari costruttori come BMW, Ford, GM, Hyundai e Kia. Proprio General Motors ha recentemente accettato di richiamare quasi 1 milione di auto per un incidente avvenuto a marzo 2023, in cui un conducente sarebbe rimasto ferito al volto. Si tratterebbe di uno dei 9 incidenti noti su cui è stata istruita l’indagine NHTSA durata 8 anni.

AIRBAG DIFETTOSI CHE SI ROMPONO, NHTSA: RISCHIO DI MORTE IRRAGIONEVOLE

“Un dispositivo di gonfiaggio dell’airbag che si rompe quando si apre in un veicolo è chiaramente difettoso”, ha scritto Stephen Ridella, direttore dell’ufficio indagini sui difetti della NHTSA. Tuttavia con la replica della società ARC Automotive all’NHTSA, Steve Gold, vicepresidente dell’integrità del prodotto di ARC ha scritto che ARC prende molto sul serio qualsiasi potenziale problema con i suoi prodotti, spiegando anche il motivo per cui non si ritiene necessario un richiamo di così vasta portata. Secondo l’azienda, l’indagine dell’NHTSA non avrebbe evidenziato un difetto sistemico o prevalente, basandosi invece su “sporadiche anomalie di produzione che sarebbero già state affrontate”. Con ogni probabilità la questione non si chiuderà così facilmente, anche perché l’NHTSA ha definito il difetto “un rischio irragionevole di morte e lesioni nei passeggeri anteriori” in caso d’incidente”.