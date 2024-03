Visita all’Hakka Ring: il test center più avanzo di Nokian

Con il mercato automobilistico in rapida evoluzione, anche l’industria degli pneumatici corre veloce sul fronte dell’innovazione. C’è la necessità di sviluppare senza sosta prodotti che siano in grado di rispondere alle sempre nuove esigenze dei clienti aftermarket e delle Case. In questo scenario si inserisce l’avanzatissimo centro prove Hakka Ring che la Nokian Tyres, azienda finlandese famosa per aver inventato gli pneumatici invernali ma che ora ha una gamma molto articolata (estivo / all season / invernale), ha costruito a Santa Cruz de la Zarza, a 60 km da Madrid. Il nuovissimo proving ground spagnolo, attivo da circa 2 anni, ha aperto per la prima volta le porte a una platea selezionatissima di giornalisti – solo 5 dall’Italia – tra cui SicurAUTO.it, che così può raccontarvi in anteprima come si lavora in una delle più grandi e moderne strutture di test pneumatici presenti d’Europa.

L’HAKKA RING RISPONDE A DUE IMPORTANTI ESIGENZE NOKIAN

Come spiega ai microfoni di SicurAUTO.it il Vice Presidente per l’Europa Centrale di Nokian, Tommi Alhola “negli ultimi anni è stato sempre più difficile trovare slot liberi nei vari centri prove indipendenti che si potevano affittare. Quando non era possibile lavorare in Europa, dovevamo andare persino in Sud Africa e Nuova Zelanda. Da qui è sorta l’esigenza di avere una struttura interna che ci consentisse di accelerare i tempi e di sviluppare una gamma più ampia di prodotti”. Come ricorderanno i lettori più affezionati, già nel 2018 vi avevamo raccontato il “cambio di pelle” che Nokian Tyres aveva intrapreso grazie alla collaborazione con Mika Hakkinen, campione di Formula 1 nonché tester d’eccezione perché aveva contribuito allo sviluppo dei primi pneumatici estivi POWERPROOF e WETPROOF.

L’esigenza di diversificare il business degli pneumatici ha spinto Nokian ad investire tantissimo in ricerca e sviluppo di pneumatici estivi e all-season (chiamati SEASONPROOF). Nonostante il centro si recente, “nel 2022 all’Hakka Ring abbiamo svolto 3.000 test; nel 2023 ne abbiamo svolti 6.000 e l’obiettivo è arrivare a 10.000 all’anno” ci spiega Daniel Rodríguez, Test Facility Manager dell’Hakka Ring. Con l’Hakka Ring, inoltre, si sono invertiti gli equilibri. Se prima era Nokian a dover noleggiare le strutture per svolgere i propri test, ora molti OEMs chiedono di poter usare il centro spagnolo per la messa a punto dei loro prodotti.

POZIONE IDEALE, TEST FINO A 300 KM/H E UNA PARABOLICA A 45°

L’Hakka Ring si trova in una zona pianeggiante situata a circa 800 metri di altitudine sul livello del mare ed è stato costruito con investimento di 60 milioni di euro. Curiosità: quasi 30 milioni sono stati spesi solo per le due paraboliche del circuito ovale ci racconta Rodríguez: “Metà del budget è stato utilizzato per questa parte: ci sono solo 2 aziende al mondo in grado di stendere l’asfalto in modo uniforme e senza giunture su tali pendenze, una è tedesca e una è giapponese. Noi abbiamo scelto quella tedesca. Bisogna lavorare tenendo sospesi i macchinari con delle gru e facendoli avanzare a velocità costante, ma molto lentamente. Un lavoro complesso, lento e molto delicato”.

Anche questo ha contribuito ai lunghi tempi di realizzazione, ci sono voluti 10 anni per completare l’Hakka Ring, per quanto inizialmente ne erano stati previsti 7, ma con il Covid ha ovviamente posticipato tutto. La struttura dell’avanzato centro ricerche si estende su una superficie di 300 ettari (pari a quella di quasi 500 campi da calcio) e comprende circa 10 piste di collaudo, incluso il circuito ovale di sette chilometri con 5 ampie corsie, per eseguire test a velocità fino a 300 km/h. “Il luogo è strategico – ha affermato Alhola – e ci consente di lavorare e sviluppare nuovi pneumatici 365 giorni all’anno. La struttura è davvero completa. Basti dire che disponiamo di una pista di alta velocità con 2 paraboliche che arrivano a un’inclinazione di quasi 45 gradi (41,3°, per la precisione, ndr)”.

Nella realizzazione dell’Hakka Ring si è prestata molta attenzione anche all’ambiente. Per la costruzione di tutto il centro sono stati tagliati solo 4 alberi, ma Nokian ne ha piantati ben 300, avviando anche colture sperimentali e dando forma a svariate iniziative volte a ridurre l’impatto della struttura sull’ecosistema della regione, incluse alcune strutture dedicate alla nidificazione degli uccelli presenti in zona.

LA STRATEGIA DI CRESCITA DI NOKIAN E I SUOI CENTRI R&D

Il centro nasce con finalità precise. Nokian, che è ormai tra i 20 principali costruttori di pneumatici al mondo, vuole crescere ancora. “Il nostro fatturato deriva per il 50% da pneumatici winter, per il 35% da quelli all-season e per il 15% da quelli estivi – ha precisato Alhola –. In Europa abbiamo una quota di mercato del 5%, principalmente grazie ai mercati scandinavi, alla Germania e alla Polonia. L’obiettivo è arrivare al 10% entro il 2030. Per farlo investiremo tantissimo in R&D e, nonostante la forte virtualizzazione dei test, continueremo a spendere il 50% del budget di ricerca e sviluppo in test reali. Perché le valutazioni sul campo sono imprescindibili e questo nuovo proving ground sarà strategico”. L’Hakka Ring, si aggiunge ai due centri ricerca storici di Nokian Tyres:

Il White Hell (l’inferno di ghiaccio) di Ivalo, nella Lapponia finlandese: ancora oggi il più grande centro prove per lo pneumatico invernale del mondo (oltre 1000 ettari) con ben 200 giorni di gelo dove mettere sotto torchio gli pneumatici invernali e all-season Nokian; Il test center di Nokia, dove Nokian Tyres simula quasi tutte le possibili situazioni di guida che si possono incontrare sulle strade del nord, attraverso test condotti da aprile a novembre. Situato su una superficie di 30 ettari, questo centro test è costantemente sviluppato e migliorato, al fine di far fronte alle continue sfide poste dalle condizioni estreme e alla domanda del futuro.

Tornando agli obiettivi di crescita, Nokian vuole affermarsi anche al di fuori dell’Europa, per quanto il periodo storico attuale complichi le cose. “Gli ultimi anni non sono stati facili – ci ha spiegato Alhola –. A causa della guerra in Ucraina abbiamo perso circa l’80% della produzione di pneumatici in 4 mesi e il 20% del fatturato che era legato al mercato Russo. L’anno scorso abbiamo venduto prevalentemente i nostri prodotti invernali, aumentando un pochino la nostra quota di mercato, ma abbiamo dovuto rivedere pesantemente i piani. Abbiamo venduto ad una società Russa il nostro mega impianto di Vsevolozhsk vicino San Pietroburgo, il suo valore era vicino ai 2 miliardi ma lo abbiamo ceduto per 600 milioni. Tuttavia la società russa a cui l’abbiamo venduto (la Tatneft attiva nel GAS & OIL, nrd) ce ne ha dati solo la metà…”.

NUOVA PRODUZIONE PER TORNARE AI 2 MILIARDI DI EURO

Nonostante anni piuttosto difficili alle spalle (tra Covid e guerra), Nokian si dimostra campione di resilienza e ha già stanziato un investimento da 650 milioni di euro per costruire una nuova fabbrica in Romania, nella città di Oradea: “sarà la prima a essere carbon neutral a livello globale e che a regime produrrà 6 milioni di pneumatici invernali e all season con la possibilità di arrivare a 10 milioni di pneumatici. La completeremo entro un anno, speriamo di invitarvi presto a vedere la prima linea produttiva. La parte relativa all’estivo verrà data in outsourcing”, continua Alhola. Ricordiamo che Nokian ha aperto relativamente da poco anche una nuova fabbrica negli Stati Uniti nella città di Dayton, nell’Ohio. La terza fabbrica è nella città di NOKIA, sede storica dell’azienda finlandese nata dalla diversificazione del business voluta dalla famosa azienda di cellulare NOKIA nel 1995. Queste tre sedi produttive supporteranno la crescita del business globale sino al ritorno ai 2 miliardi di euro di fatturato pre-covid.

UN CURIOSO PASSAPAROLA HA SPINTO IL BUSINESS NOKIAN NEGLI USA

In America Nokian Tyres è un brand molto affermato specialmente per i suoi pneumatici invernali e all-season. “Parte della nostra espansione negli USA è curiosa – ci racconta a cena Tommi Alhola –. In alcuni stati americani Nokian è oggi persino fornitore unico per le gomme invernali della polizia perché, a detta loro, sono perfette per gli inseguimenti. Tutto è accaduto per caso. Un nostro dipendente abitava vicino a un agente della sua città, gli ha raccontato che tipo di lavoro svolgeva e gli ha fornito un set di pneumatici invernali per un test. L’agente è rimasto sbalordito della performance ad alta velocità durante un inseguimento e ha suggerito allo sceriffo di acquistarle per le altre auto del dipartimento. A quel dipartimento se ne sono aggiunti altri ed è stata una sorta di reazione a catena esponenziale”. Il più classico dei “passaparola“.

GAMMA NOKIAN AGGIORNATA DOPO IL CAMBIO PRODUZIONE

La visita all’Hakka Ring è stata anche l’occasione per far toccare con mano ai giornalisti europei la nuova famiglia di pneumatici WETPROOF 1, POWERTROOF 1 e SEASONPROOF 1, prodotti che seguono quelli che abbiamo testato in anteprima a Portimao alcuni anni fa. Ma perché esiste quel “1” dopo il nome se esistevano già i WETPROOF, POWERPROOF e SEASONPROOF? Lo abbiamo chiesto a Petri Luoma, Product Manager Nokian: “Questi nuovi modelli sono un upgrade dei prodotti già sul mercato da tempo, che però hanno ricevuto qualche aggiornamento a livello di mescola e struttura. Come sapete abbiamo dovuto abbandonare la produzione nella nostra fabbrica russa. Per questo abbiamo deciso di aggiungere il numero 1 davanti, perché il battistrada è rimasto lo stesso e ci sembrava giusto non dare immediatamente il numero ‘2’. Questa cosa dei numeri deriva da logiche legate ai mercati del nord Europa. L’idea è quella di dare avvio a una serie di nuovi prodotti che saranno seguiti appunto dal numero 2, dal numero 3 e così via”.

Tornando sui singoli prodotti, il Nokian WETPROOF 1 è pensato per garantire una guida sempre sicura anche su asfalti bagnati senza compromettere il comfort né l’efficienza. Il POWERPROOF 1, invece, è lo pneumatico più prestazionale dell’azienda scandinava e massimizza stabilità e precisione di guida anche a velocità molto alte. Il Nokian SEASONPROOF 1, infine, è un moderno all-season che promette sicurezza e aderenza con sole, pioggia o neve. Rispetto al modello precedente ha mostrato un miglioramento fino al 30% in termini di resistenza all’abrasione grazie alla nuova mescola.