Test pneumatici SUV 255/55 R18: la Top 10 di Auto Bild

Nel mondo dei SUV e dei fuoristrada fuori del contesto urbano, la versatilità non è un extra, ma una necessità. Ed è proprio su questo principio che si è basato l’ultimo test comparativo della rivista Auto Bild Allrad (i cui risultati sono stati pubblicati dal magazine specializzato PneusNews), che ha messo sotto la lente dieci pneumatici nella misura 255/55 R18, con l’obiettivo di capire quale tra questi riesca davvero a coniugare sicurezza stradale e trazione off-road. Ecco i risultati e la Top 10 dal gruppo peggiore a quello migliore.

ENTRY-LEVEL E ALL-TERRAIN: I COMPROMESSI DEGLI PNEUMATICI SUV

In 8° posizione il Triangle EffeX SUV TS 601, uno pneumatico economico senza gravi difetti, ma con margini di miglioramento evidenti, soprattutto in frenata sul bagnato.

Chiudono la classifica due modelli con giudizio “consigliato con riserva”: il Hifly HP 801 SUV e il Goodyear Wrangler AT Adventure. Il primo mostra evidenti limiti in termini di sicurezza e reattività, pur offrendo una discreta trazione in fuoristrada. Il secondo, unico vero rappresentante della categoria all-terrain, ha sì stupito per la trazione off-road, ma ha fallito clamorosamente sul bagnato, facendo registrare distanze di frenata molto più lunghe rispetto ai concorrenti stradali.

PNEUMATICI SUV CONSIGLIATI MA CON QUALCHE RISERVA

Risalendo la classifica, troviamo pneumatici comunque ben valutati ma con qualche piccola riserva. Il Michelin Pilot Sport 4 SUV (5°) ha ricevuto giudizi positivi per la guida su asfalto, ma è stato penalizzato da una tenuta laterale limitata fuori strada. Il Kumho Ecsta PS71 SUV (6°) è stato apprezzato per la dinamica su bagnato ma ha mostrato una risposta dello sterzo non sempre reattiva su asciutto. Il Bridgestone Turanza 6 (7°) ha puntato tutto sull’efficienza e la guida equilibrata, ma ha mostrato lievi limiti di sottosterzo sul bagnato.

IL PODIO CONDIVISO DEI SECONDI: FALKEN, PIRELLI, VREDESTEIN

A breve distanza con un decimo di punto in meno, si sono piazzati Falken Azenis FK520 (2°), Pirelli Scorpion (3°) e Vredestein Ultrac (4°). Anche questi pneumatici per SUV hanno ottenuto il massimo riconoscimento. Il Falken ha convinto per il suo handling dinamico e la bassa resistenza al rotolamento, il Pirelli ha brillato per le prestazioni off-road e la silenziosità, mentre il Vredestein si è distinto per il comfort e le riserve di sicurezza in caso di aquaplaning.

MIGLIOR PNEUMATICO SUV: GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

A primeggiare nel test di Auto Bild Allrad è stato un nome noto, ma con una spiccata capacità di adattarsi. Il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 si è imposto come vincitore del test, raccogliendo il plauso dei collaudatori per la sua impeccabile versatilità. Lo pneumatico si è dimostrato efficace su ogni fondo e in ogni condizione atmosferica, dimostrando una guida dinamica, spazi di frenata ridotti e buone capacità fuoristrada. Un risultato che lo ha portato a ricevere il giudizio di “esemplare”, senza alcun punto debole rilevato.

LA TOP 10 DEGLI PNEUMATICI SUV E FUORISTRADA

Alla fine, i risultati pubblicati da PneusNews premiano i pneumatici capaci di adattarsi, quelli che non eccellono solo in una specialità, ma si comportano bene ovunque. Una filosofia che oggi, più che mai, definisce anche le migliori gomme 4 stagioni.