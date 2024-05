Test pneumatici sportivi: ecco i migliori secondo Auto Bild

I proprietari delle auto normali più diffuse in circolazione non fanno molta fatica a trovare pneumatici estivi, all season o invernali delle misure adatte. Ma per quanto possa sembrare paradossale, trovare pneumatici per le auto supersportive non è affatto così, soprattutto se si gira in pista e poi si torna a casa con la stessa auto. Ecco perché il magazine tedesco Auto Bild, ha messo alla prova 6 pneumatici “estivi” e semi-slick con una Porsche GT3 RS. Ecco i risultati del test.

IL SUPER TEST DELLE GOMME SPORTIVE DI AUTO BILD

Il test sugli pneumatici per auto sportive è insolito rispetto alle prove delle gomme a cui siamo abituati poiché sicurezza, aderenza e usura prevalgono su costo, rumore e resistenza al rotolamento.

Nel test di Auto Bild sono state confrontate le gomme in doppia misura adatte alla Porsche GT3 RS, 275/35 R 20 anteriori e 335/30 R 21 posteriori dei seguenti produttori:

Goodyear Eagle F1 Supersport R

Goodyear Eagle F1 Supersport RS

Michelin Pilot Sport Cup 2

Michelin Pilot Sport Cup 2 R

Pirelli P Zero Corsa

Pirelli P Zero Trofeo RS

La presenza di soli 3 Brand non è casuale, infatti il magazine tedesco dichiara di aver realizzato le prove grazie al supporto dei tre costruttori.

LE PROVE IN PISTA CON GLI PNEUMATICI SUPER SPORTIVI

Nelle prove, le gomme estive e semi-slick sono state valutate prevalentemente sulla sicurezza di guida su asciutto e bagnato e sulla durata. Questo aspetto non andrebbe sottovalutato poiché se al termine di una giornata in pista le gomme sono arrivate al limite di usura, tornare a casa, magari con la pioggia, potrebbe essere meno divertente e sicuro con pneumatici che non aiutano a controllare al meglio l’auto. Gli pneumatici sono stati valutati in:

frenata di emergenza su asciutto da 200 km/h

di emergenza frenata su bagnato da 80 km/h

su resistenza all’ aquaplaning

durata;

LA CLASSIFICA E I RISULTATI

Le prove eseguite al Nardò Technical Center e al Campo Prova Pneumatici Pirelli di Vizzola hanno decretato la seguente classifica, dalla posizione più bassa a quella migliore. Di seguito sono raggruppate separatamente le valutazioni tra le gomme estive e quelle semi slick da pista omologate anche per la circolazione su strada.

Risultati test pneumatici sportivi estivi

3.Goodyear Eagle F1 Supersport R

Pro : miglior in frenata su bagnato tra tutti e sei gli pneumatici, un po’ lento e non cosi preciso come gli altri due;

: miglior in frenata su bagnato tra tutti e sei gli pneumatici, un po’ lento e non cosi preciso come gli altri due; Contro: nonostante la buona frenata sul bagnato, fallisce nella manovrabilità sul bagnato;

2.Pirelli P Zero Corsa

Pro : migliore nella manovrabilità sul bagnato, buon feedback sull’asciutto;

: migliore nella manovrabilità sul bagnato, buon feedback sull’asciutto; Contro: non sterza con Ia stessa precisione della concorrenza nei long run e nei giri caldi;

1.Michelin Pilot Sport Cup 2

Pro : manovrabilità convincente e sportiva, buon equilibrio, molta resistenza sulle lunghe percorrenze, buone prestazioni sul bagnato;

: manovrabilità convincente e sportiva, buon equilibrio, molta resistenza sulle lunghe percorrenze, buone prestazioni sul bagnato; Contro: comportamento critico in frenata sul bagnato, troppo spazio di frenata e intervento dell’ABS sull’asciutto;

Risultati test pneumatici sportivi semi slick

3.Goodyear Eagle F1 Supersport RS

Pro : veloce come gli altri nel primo giro caldo;

: veloce come gli altri nel primo giro caldo; Contro: sottosterzante e sovrasterzante;

2.Michelin Pilot Sport Cup 2 R

Pro : estremamente veloce e preciso in curva, buon feedback su asciuto, spazi di frenata brevi, pneumatico più leggero;

: estremamente veloce e preciso in curva, buon feedback su asciuto, spazi di frenata brevi, pneumatico più leggero; Contro: più costoso;

1.Pirelli P Zero Trofeo RS