Test pneumatici roulotte e rimorchi: la classifica ADAC 2025

Gli pneumatici dei rimorchi e delle roulotte sono spesso trascurati, ma rivestono un ruolo cruciale per la sicurezza su strada. L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha condotto un test su 10 pneumatici specifici per rimorchi, valutandone le prestazioni in diverse condizioni stradali. Tra questi non ci sono i produttori più conosciuti di pneumatici per auto e furgoni. Il Motivo? Scopritelo direttamente dai risultati e dai commenti dell’ADAC. Se invece stai cercando altri pneumatici, guarda qui tutti i più recenti test sulle migliori gomme estive.

CARATTERISTICHE DEGLI PNEUMATICI PER RIMORCHI

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli pneumatici dei rimorchi non sono semplici pneumatici. Sebbene non debbano trasmettere forze di trazione o di sterzata come quelli di un’auto, essi sono fondamentali per garantire la stabilità del veicolo trainato, specialmente in frenata e in curva. Uno pneumatico inadeguato o usurato può causare lo sbandamento del rimorchio, con il rischio di perdita di controllo dell’intero convoglio.

Gli pneumatici progettati specificamente per rimorchi presentano alcune peculiarità distintive. Sul loro fianco è presente la sigla “FRT” (Free Rolling Tire), che indica il loro utilizzo esclusivo su assi non motrici e non sterzanti. Inoltre, questi pneumatici sono generalmente omologati per velocità inferiori rispetto a quelli delle autovetture: nel test ADAC, ad esempio, è stato impiegato un indice di velocità “N”, corrispondente a una velocità massima di 140 km/h. Un’altra caratteristica saliente è l’elevato indice di carico: nel test, il valore di riferimento era 104, equivalente a 900 kg per pneumatico.

IL TEST ADAC SUGLI PNEUMATICI PER RIMORCHIO E ROULOTTE

L’analisi dell’ADAC ha rivelato risultati interessanti. Tra i 10 pneumatici testati, quattro hanno ottenuto un giudizio complessivo “buono“, mentre altri quattro sono stati valutati “soddisfacenti“. Il miglior pneumatico del test è risultato il BK Trailer 203, con un punteggio di 2,1, secondo l’ADAC è eccellente soprattutto per la resistenza all’aquaplaning in curva e la bassa resistenza al rotolamento.

Il Linglong Radial R701 si è classificato al secondo posto con un punteggio di 2,3. A completare il podio troviamo il Radar Argonite RV-4T e il Boka Trailer Line FT 02, entrambi con un punteggio di 2,4:

Il Radar ha dimostrato ottime prestazioni nell’aquaplaning in curva ;

ha dimostrato ottime prestazioni ; Il Boka ha eccelso nella trasmissione della forza frenante su asfalto asciutto;

Gli pneumatici GT Radial e Security guidano la fascia media con un giudizio “soddisfacente”. Alcuni modelli hanno mostrato punti deboli: ad esempio, il Trailermaxx, pur essendo il migliore per resistenza al rotolamento, ha evidenziato difficoltà nell’aquaplaning in curva, ottenendo un voto complessivo di 3,0. Il Wanda WR 082, invece, ha dimostrato carenze nelle prestazioni su fondo bagnato. Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati a tutta larghezza.

PNEUMATICI PER FURGONI: SI POSSONO MONTARE SU UN RIMORCHIO?

Un’opzione alternativa agli pneumatici specifici per rimorchi potrebbe essere rappresentata dagli pneumatici per furgoni, sebbene siano generalmente più costosi. Nel test ADAC, uno pneumatico estivo per furgoni ha registrato gli spazi di frenata più brevi su asfalto asciutto, consentendo una trasmissione più efficace della forza frenante prima del bloccaggio della ruota. Anche le prestazioni su bagnato sono risultate soddisfacenti, sebbene inferiori al migliore del test BK Trailer 203.

Un ulteriore vantaggio degli pneumatici per furgoni è la disponibilità di versioni all-season, che possono risultare particolarmente utili in condizioni invernali improvvise, come quelle che si possono incontrare in montagna durante la primavera.

PNEUMATICI DA AUTO PER LE ROULOTTE: SONO ADATTI?

Gli pneumatici per auto garantiscono la migliore aderenza in assoluto, ma non sono consigliabili per i rimorchi. Un’aderenza eccessiva può infatti rivelarsi controproducente: in curva, la combinazione di pneumatici ad alta aderenza e un baricentro elevato può aumentare il rischio di ribaltamento del rimorchio. Per questo motivo, l’ADAC raccomanda gli pneumatici da auto solo per rimorchi molto bassi, escludendoli per roulotte o rimorchi con telone per il trasporto di merci.