Test pneumatici fuoristrada: +11 metri in frenata su asciutto

I test condotti dagli specialisti della sicurezza del TÜV SÜD, in collaborazione con la rivista specializzata svizzera Auto-Illustrierte, hanno messo alla prova l’efficacia di diversi tipi di pneumatici per veicoli da fuoristrada come la Jeep Grand Cherokee 4Xe. Sono stati testati pneumatici All Terrain (AT), Rugged Terrain (RT) a confronto con quelli convenzionali, estivi e All Season, evidenziando risultati sorprendenti e non privi di implicazioni pratiche e di sicurezza da non sottovalutare.

RISULTATI DEL TEST DI FRENATA CON PNEUMATICI FUORISTRADA AT – RT

I test di frenata, condotti su strade asciutte e bagnate, hanno dimostrato che gli pneumatici convenzionali offrono prestazioni superiori rispetto ai loro omologhi fuoristrada. In particolare:

Su strada asciutta , gli pneumatici estivi Goodyear EfficientGrip 2 SUV e quelli per tutte le stagioni Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 hanno fermato la Jeep Grand Cherokee rispettivamente in 36,4 e 40,4 metri ;

In confronto, gli pneumatici Wrangler Adventure AT e Goodyear Wrangler Duratrac RT hanno richiesto distanze di frenata significativamente maggiori, rispettivamente 43 e 47 metri;

Su strada bagnata, la tendenza rimane la stessa gli pneumatici RT frenano in 50,4 metri, mentre gli AT richiedono 53 metri, ben oltre le prestazioni degli pneumatici convenzionali;

Questo divario nelle performance di frenata su superfici stradali normali, cioè asfalto comune, suggerisce un’importante riflessione sulla sicurezza di guida quando si passa dai percorsi accidentati e off road alle strade aperte al traffico asfaltate.

IMPATTO DEL PESO DEGLI PNEUMATICI PER FUORISTRADA AT – RT

Un altro fattore critico emerso dai test del TÜV riguarda il peso degli pneumatici per fuoristrada. Con un peso di quasi 30 kg nel caso dei Goodyear Wrangler Duratrac RT, l’incremento di massa influisce negativamente non solo sulla frenata, ma anche sui consumi di carburante legati al rotolamento e sulla rumorosità interna del veicolo. Questi pneumatici, con i loro fianchi robusti e i tasselli molto pronunciati, risultano meno efficienti per un uso stradale quotidiano.

PRESTAZIONI DEGLI PNEUMATICI DA FUORISTRADA NON SEMPRE SCONTATE

Se gli pneumatici AT e RT mostrano delle debolezze su strada, è logico aspettarsi che eccellano su terreni sconnessi. Tuttavia, i risultati dei test su ghiaia e superfici sconnesse sono mediamente positivi. Durante le prove di:

accelerazione fino a 30 km/h ;

; frenata da 40 km/h a zero;

a zero; partenza su una collina con una pendenza del 32% su una lunghezza di 120 metri;

gli pneumatici convenzionali hanno mostrato performance comparabili, se non superiori, in alcune circostanze. In particolare:

"per accelerare, lo pneumatico estivo ha bisogno di quasi 16 metri, lo pneumatico All Season 14,6 metri, l'AT 14,1 metri e l'RT 14,4 metri – quindi non ci sono quasi vantaggi";

"per frenare lo pneumatico estivo necessita di 14 metri da 40 km/h a zero, lo pneumatico 4 stagioni 13,6 metri, l'AllTerrain 11,7 metri e l'RT 14,4 metri";

"la partenza in salita con pendenza del 32% per una distanza di 100 metri invece richiede 32,1 secondi con le gomme estive, 25,7 secondi per le gomme All Season, 22,2 secondi per le gomme AT e 24,8 secondi per le gomme RT";

In frenata su superfici sconnesse, ad esempio, gli pneumatici AT hanno fermato il veicolo in 11,7 metri, meglio degli altri tipi di pneumatici. Tuttavia, i vantaggi in trazione e propulsione non sono stati così marcati come ci si poteva aspettare.

“Gli pneumatici fuoristrada come AT o RT sono solo parzialmente adatti per l’uso su strade normali al posto degli pneumatici standard per l’uso quotidiano”, afferma Michael Stamm di TÜV SÜD. “Il Wrangler Duratrac RT in realtà non mostra buoni risultati, almeno per quanto riguarda i parametri di prova. Ma durante l’aquaplaning i tasselli pronunciati e l’elevata profondità del battistrada aiutano a spostare meglio l’acqua. Grazie alla sua struttura molto robusta non dovrete preoccuparvi di pericolosi tagli alle pareti laterali. Questo pneumatico mostra i suoi vantaggi solo nell’uso fuoristrada impegnativo, per il quale è stato costruito.”, chiarisce Stamm.