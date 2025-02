Test pneumatici estivi: i migliori del 2025 secondo Auto Bild

Nella scelta degli pneumatici bisognerebbe sempre affidarsi ai risultati dei test indipendenti, per fare un acquisto consapevole guardando più alla sicurezza di guida che al prezzo. Auto Bild è per questo una delle riviste automotive di riferimento perché confronta periodicamente circa 50 pneumatici per stabilire quali superano le prove di eliminazione e ambiscono ad entrare nella classifica delle gomme migliori. Nei prossimi paragrafi riportiamo i risultati della comparativa gomme estive 225/40 R18, pubblicati dal magazine specializzato PneusNews, per vedere quali sono le migliori e le peggiori gomme estive secondo Auto Bild. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18 DI AUTO BILD

La prova condotta sulla misura 225/40 R18, ha coinvolto ben 52 modelli, mettendoli alla prova in una sfida di frenata combinata su asciutto e bagnato. Mentre i migliori 20 pneumatici hanno guadagnato l’accesso alla finale, gli altri 32 sono stati bocciati, e alcuni di essi hanno dimostrato prestazioni definite preoccupanti.

La comparativa di Auto Bild ha confrontato 52 pneumatici estivi 225/40 R18 acquistati direttamente presso rivenditori in forma anonima. Il test prevede due prove:

la semifinale in cui tutte le 52 gomme sono state messe alla prova nel test di frenata su asciutto da 100 km/h e su bagnato da 80 km/h;

la finale, a cui hanno accesso solamente le prime 20 gomme estive con il risultato migliore sommando la distanza di frenata su asciutto + la distanza di frenato su bagnato. A partire da queste gomme si definisce la classifica degli pneumatici più performanti nelle successive prove di handling, resistenza all’aquaplaning, durata, resistenza al rotolamento e rumore.

PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18 MIGLIORI SECONDO AUTO BILD

Come prevedibile, le migliori performance sono state registrate dai costruttori di pneumatici più noti che compongono la classifica dei migliori pneumatici. Va sottolineato però che, quando non emergono lacune evidenti, non vuol dire che pneumatici a una posizione più alta sono meno sicuri.

Tra questi, gli pneumatici Bridgestone Potenza Sport sono risultati i migliori grazie a una distanza di frenata di 32,6 metri da 100 km/h sull’asciutto e 27,6 metri da 80 km/h sul bagnato. Tuttavia, il test ha riservato anche alcune sorprese: il marchio cinese Linglong si è classificato al quinto posto, mentre Sailun al nono posto, ha superato diversi brand più affermati. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.

PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18 PEGGIORI SECONDO AUTO BILD

L’analisi degli pneumatici esclusi dalla finale rivela due gruppi distinti. Il primo, composto dalle gomme classificate tra il 21° e il 40°, include diversi second brand di produttori rinomati, come Uniroyal, BFGoodrich, Semperit, Debica, Fulda, Sava, Viking, Gislaved, Matador e Barum. Pur non eccellendo, questi pneumatici offrono prestazioni sufficienti per chi cerca un compromesso tra qualità e prezzo.

Il secondo gruppo dal 40° in poi è caratterizzato pneumatici che hanno mostrato prestazioni insufficienti. Il caso più eclatante è quello dell’Autogreen SmartChaser SC1, che si è piazzato ultimo su 52 modelli testati. Questo pneumatico ha registrato la peggior distanza di frenata sul bagnato: ben 43,6 metri da 80 km/h, con un distacco di 5 metri dal secondo peggior classificato e 16,2 metri in più rispetto al miglior risultato.