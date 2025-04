Test pneumatici estivi auto sportive 225/40 R18: la classifica 2025

Nel settore degli pneumatici ultra ultra high performance (UUHP), le differenze tra marche di gomme emergono molto più facilmente al crescere del livello di performance. Tyre Reviews ha recentemente condotto un nuovo test comparativo per stabilire quali siano gli pneumatici estivi più performanti sul mercato per le auto sportive, in un confronto che ha visto protagonisti i modelli di riferimento di Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear, Falken, Pirelli e un marchio economico, Sunny. Ecco come sono andate le prove effettuate con la misura 225/40 R18. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST PNEUMATICI ESTIVI MISURA 225/40 R18

Il test pneumatici estivi di Tyre Reviews ha messo a confronto le gomme estive in ambiti tipici del clima estivo, da asciutto a bagnato, equipaggiando una VW Golf 8. Le prove hanno riguardato:

bagnato – maneggevolezza, aquaplaning e frenata ( da 80 a 5 km/h );

– maneggevolezza, aquaplaning e frenata ( ); asciutto – maneggevolezza e frenata ( da 100 a 5 km/h );

– maneggevolezza e frenata ( ); rumorosità ;

; resistenza al rotolamento, che impatta sul consumo di carburante;

di carburante; prezzo.

Nella comparativa degli pneumatici 225/40 R18 le gomme confrontate sono:

Bridgestone Potenza Sport

Continental SportContact 7

Falken Azenis FK520

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Michelin Pilot Sport 4S

Pirelli P Zero PZ5

Sunny NA305

Ecco il video delle prove e i risultati principali dei test, mentre in fondo la classifica con pro e contro.

MIGLIORI PERFORMANCE SU ASCIUTTO

Su fondo asciutto, le differenze tra gli pneumatici si sono fatte più sottili ma ugualmente rilevanti. Il Sunny, ancora una volta, ha mostrato limiti importanti: scarso grip, sottosterzo marcato e scarsa stabilità al posteriore. Prestazioni nettamente inferiori rispetto al resto del gruppo.

Il Falken Azenis FK520 si è distinto per la sicurezza e prevedibilità nelle manovre d’emergenza, pur offrendo una dinamica di guida meno coinvolgente. Il Michelin Pilot Sport 4S ha brillato per equilibrio e leggerezza dello sterzo, mentre il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ha stupito per il suo straordinario legame tra pneumatico e vettura, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera precisione e controllo.

I tre pneumatici al vertice – Continental SportContact 7, Bridgestone Potenza Sport e Pirelli P Zero PZ5 – hanno raggiunto livelli di performance pressoché identici in termini di tempi sul giro.

MIGLIORI PERFORMANCE SU BAGNATO

La sicurezza sul bagnato è una delle principali priorità nello sviluppo di pneumatici UUHP, e i risultati parlano chiaro. Se da un lato i grandi marchi hanno mostrato livelli di aderenza elevatissimi, lo pneumatico a basso costo Sunny si è rivelato assolutamente inadeguato. Caratterizzato da un preoccupante sovrasterzo su vetture moderne come la Volkswagen Golf GTI Mk8 – notoriamente sottosterzante – ha evidenziato livelli di grip decisamente insufficienti, rendendolo inadatto alla guida dinamica in condizioni di pioggia.

TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18: LA CLASSIFICA DI TYRE REVIEWS

Tra i contendenti figura il nuovo Pirelli P Zero PZ5 emerge come il campione indiscusso che insinua Michelin Pilot Sport 4S e Continental SportContact 7. Ecco di seguito la classifica migliori gomme 225/40 R18 dalla posizione più bassa a quella più alta, con i pro e i contro che Tyre Review racconta anche nel video qui sopra.

7. Sunny NA305

Pro : “La più bassa resistenza al rotolamento nel test.”

: “La più bassa nel test.” Contro: “Tutto il resto. Frenata sul bagnato pericolosamente lunga.”

6. Bridgestone Potenza Sport

Pro : “Incredibile nella maneggevolezza sul bagnato , molto buona sull’asciutto .”

: “Incredibile nella , molto buona .” Contro: “Resistenza al rotolamento così elevata che non è più possibile produrla nell’UE, livelli di comfort inferiori ai migliori sottoposti a test, elevata usura in pista.”

5. Falken Azenis FK520

Pro : “Buona aderenza sull’asciutto e sul bagnato, buona resistenza all’aquaplaning , bassa rumorosità , maneggevolezza sicura.”

: “Buona sull’asciutto e sul bagnato, buona , bassa , maneggevolezza sicura.” Contro: “Sembra più uno pneumatico da turismo sportivo che un prodotto ad altissime prestazioni.”

4. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Pro : “Eccellente sull’asciutto con il miglior equilibrio , buono sul bagnato con un’eccellente resistenza all’aquaplaning, rumore minimo, bassa resistenza al rotolamento.”

: “Eccellente sull’asciutto con , buono sul bagnato con un’eccellente resistenza all’aquaplaning, rumore minimo, bassa resistenza al rotolamento.” Contro: “Un po’ indietro nella frenata.”

3. Michelin Pilot Sport 4S

Pro : “Pneumatico versatile sia sull’asciutto che sul bagnato , comfort eccellente, maneggevolezza sicura e bassa resistenza al rotolamento.”

: “Pneumatico , comfort eccellente, maneggevolezza sicura e bassa resistenza al rotolamento.” Contro: “Sottosterzo al limite.”

2. Continental SportContact 7

Pro : “Eccellente sull’asciutto con la frenata più breve sull’asciutto , buono sulla frenata e sulla maneggevolezza sul bagnato, eccellente rumore e comfort, buona resistenza al rotolamento.”

: “Eccellente sull’asciutto con la , buono sulla frenata e sulla maneggevolezza sul bagnato, eccellente rumore e comfort, buona resistenza al rotolamento.” Contro: “Prestazioni di aquaplaning nella media, bilanciamento anteriore/posteriore non ideale nella misura da 18 pollici.”

1. Pirelli P Zero PZ5