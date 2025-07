Quali pneumatici montare? Il 61% di italiani si affida al gommista

Apollo Tyres, azienda che sviluppa e commercializza pneumatici con i marchi Apollo e Vredestein, ha recentemente commissionato un’indagine per analizzare i comportamenti d’acquisto degli automobilisti italiani in tema di pneumatici di ricambio. I risultati interessanti, dimostrano che le ricerche online, soprattutto tra gli utenti nelle fasce d’età maggiori hanno una minore valenza: il 41% dei proprietari d’auto considera il rivenditore o l’installatore come la fonte più autorevole nel momento della scelta, surclassando recensioni online (16%), raccomandazioni dei costruttori (15%) e opinioni di altri clienti (10%). Ecco tutti i dettagli dell’indagine.

LA FIDUCIA CRESCE CON L’ETÀ: GLI OVER 65 ASCOLTANO SOLO IL GOMMISTA

Il sondaggio, condotto su un campione di 1.000 automobilisti italiani, evidenzia un divario generazionale importante: tra gli over 65, il 61% si affida al rivenditore, mentre tra i giovani tra i 18 e i 24 anni la percentuale scende al 29%. Questi ultimi preferiscono consultare recensioni e i test di enti indipendenti sugli pneumatici: ecco tutti i test sugli pneumatici estivi; i test sugli pneumatici all season; i test sugli pneumatici invernali dimostrando una maggiore propensione al digitale. Tuttavia, anche tra i più giovani, la figura del professionista resta rilevante nel momento dell’acquisto vero e proprio, soprattutto per l’installazione e la consulenza finale.

SICUREZZA E EFFICIENZA GUIDANO LA RICERCA ONLINE DEGLI PNEUMATICI

Quando si cercano pneumatici online, i criteri principali di scelta riflettono un mix di razionalità e pragmatismo: al primo posto c’è la sicurezza (27%), seguita da efficienza (20%), risparmio economico (19%) e prestazioni (18%). Curiosamente, la fascia d’età 55-64 anni è la più attenta al risparmio, mentre per gli over 65 la sicurezza batte ogni altro parametro. Questi dati confermano la crescente consapevolezza dei consumatori italiani e la loro volontà di coniugare prestazioni tecniche con costi sostenibili.

APOLLO TYRES RAFFORZA LA RETE E GUARDA AL FUTURO DEL SETTORE

Yves Pouliquen, Vice President Commercial EMEA di Apollo Tyres, ha sottolineato l’importanza strategica dei rivenditori nel processo d’acquisto: “Anche se molti automobilisti iniziano la ricerca online, è evidente che rivenditori e installatori giocano un ruolo decisivo nella scelta finale. Continueremo a supportare la nostra rete in Italia e ad ampliare l’offerta prodotti nei prossimi anni.” Una dichiarazione che conferma l’impegno dell’azienda nel rafforzare la sinergia tra innovazione digitale e presenza sul territorio, sempre più importante per la solidità delle reti IAM (Independent Aftermarket).