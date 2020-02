Pneumatici estivi 2020 BFGoodrich: più sicuri e personalizzabili

BFGoodrich presenta gli pneumatici estivi 2020: le nuove gomme Advantage in 120 misure da 14 a 20 pollici frenano prima su asciutto e bagnato

BFGoodrich presenta le gomme estive 2020 Advantage, per auto e SUV. Gli pneumatici estivi imparentati con Michelin debuttano con una nuova mescola che riduce la frenata e li rende più efficienti. Una curiosità che farà piacere ai tradizionalisti della marca, è che gli pneumatici estivi BFGoodrich sono personalizzabili.

L’ETICHETTA ENERGETICA DELLE GOMME ESTIVE 2020 BFGOODRICH

Le migliori prestazioni in aderenza delle nuove gomme estive BFGoodrich Advantage – spiega Michelin – derivano da una nuova mescola del battistrada e dai blocchi ampi sulla spalla. Il disegno asimmetrico del battistrada, con le due scanalature poste verso l’esterno, permette agli pneumatici estivi 2020 di seguire la traiettoria in fase di curva e di drenare l’acqua in modo ottimale. Miglioramenti che hanno portato le prestazioni delle gomme estive BFGoodrich Advantage verso la lettera A dell’etichetta energetica in frenata sul bagnato.

PNEUMATICI ESTIVI 2020 BFGOODRICH, COME SONO CAMBIATI

Le gomme estive BFGoodrich Advantage per auto frenano prima sia su strada bagnata (-2,4 m),sia su strada asciutta (-1,5 m). Gli pneumatici estivi Advantage SUV migliorano le prestazioni su strada bagnata di -2,9 m e -1,1 m su strada asciutta. Questi miglioramenti sono dovuti alla fascia interbloccante dei tasselli che riduce la mobilità battistrada e ne aumenta la rigidità nella zona di contatto con l’asfalto. Si ottiene così una minore resistenza al rotolamento e, quindi, ad un minor consumo di carburante.

PERSONALIZZARE LE GOMME ESTIVE 2020 BFGOODRICH

Nel corso del 2020 le gomme stive BFGoodrich Advantage (per auto) e BFGoodrich Advantage SUV copriranno il 65% del mercato auto e il 40% del mercato SUV. Gli pneumatici estivi BFGoodrich Advantage saranno disponibili in 120 misure da 14 a 20 pollici. Le gomme BFGoodrich Advantage SUV invece si articoleranno in 23 misure da 16 a 19 pollici. Una curiosità che sarà molto apprezzata tra gli appassionati è possibilità di personalizzare le nuove Gomme estive 2020 BFGoodrich con i kit di adesivi. Su richiesta, i clienti potranno personalizzare i propri pneumatici ordinando i kit adesivi da applicare sul fianco con il logo del marchio.