Pneumatici cinesi: sospese le tasse anti dumping fino al 2023

I rappresentanti dei produttori di pneumatici cinesi ottengono garanzie dalla Commissione UE sui traffici di gomme in Europa, almeno fino al 2023

È stata confermata la “tregua” tra la Commissione europea e l’industria delle gomme per quanto riguarda gli pneumatici cinesi per autocarri importati in Europa. L’audizione chiesta e ottenuta dai rappresentati asiatici del settore produttivo degli pneumatici ha portato a una nuova data in cui saranno ripresentati i risultati dell’indagine antidumping condotta dalla Commissione europea. Le nuove misure sono attuate in tutti i Paesi dell’Unione europea eccetto il Regno Unito.

I PRODUTTORI CINESI CHIEDONO L’APPLICAZIONE DELLA SENTENZA UE

Come riporta PneusNews, il magazine specializzato nell’informazione sugli pneumatici, si sono distesi i toni tra la Commissione europea e i produttori di pneumatici cinesi. I rappresentanti dell’industria della gomma si erano opposti ai dazi introdotti dalla Commissione ricorrendo al Tribunale dell’Unione europea. I produttori cinesi hanno obbiettato le modalità di indagine adottate dalla Commissione europea per stabilire i dazi antidumping e anti sovvenzioni. Un primo risultato era già stato raggiunto con l’annullamento dei dazi prima dell’estate e la richiesta alla Commissione europea di aprire una nuova indagine.

LA NUOVA INDAGINE SULLE IMPORTAZIONI DI PNEUMATICI CINESI ENTRO APRILE 2023

La China Rubber Industry Association (CRIA) e gli investigatori della Commissione europea hanno tenuto un’audizione online per parlare delle nuove inchieste sulle importazioni di pneumatici cinesi. CRIA ha chiesto esplicitamente alla Commissione di attuare nella sua totalità la sentenza della Corte UE. In pratica hanno chiesto di garantire che durante lo svolgimento delle nuove indagini i transiti degli pneumatici avvengano secondo le modalità precedenti all’introduzione dei dazi. Inoltre la Commissione ha anche confermato che le indagini si concluderanno entro il 7 aprile 2023.

NIENTE DAZI AGGIUNTIVI PER LE GOMME CINESI ALLE DOGANE

Laurens Elsen, vice capo del Direttorato Generale del Commercio, ha assicurato che la Commissione Europea contatterà le dogane dell’UE per garantire la sospensione dei dazi. Nel corso delle nuove indagini gli uffici delle dogane non potranno applicare misure antidumping e anti sovvenzioni alle società cinesi di pneumatici a cui si applica la sentenza del Tribunale UE. Chiaramente fa eccezione il Regno Unito che potrà decidere in autonomia le regole.