Pneumatici auto: -6% le vendite degli estivi nell’H1 2025

Il primo semestre del 2025 conferma le difficoltà che attraversano il mercato europeo degli pneumatici di ricambio. I dati diffusi dall’associazione ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association) rivelano che la domanda di pneumatici si contrae in quasi tutti i segmenti, complice un contesto economico e geopolitico ancora instabile. In realtà per alcune categorie la flessione continua da diversi mesi e a salvarsi è solo il comparto delle due ruote, in leggera controtendenza rispetto al resto del settore, complice anche la stagione estiva.

VENDITE DI PNEUMATICI AUTO IN CALO: -1% NELL’H1 2025

Nel segmento Consumer, che comprende pneumatici di ricambio per auto e veicoli leggeri, le vendite hanno registrato una flessione del 4% nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, scendendo a 51,6 milioni di unità. Anche il bilancio semestrale (H1 2025) è leggermente negativo: -1% rispetto al primo semestre 2024, con un totale di 110,3 milioni di unità.

Il dettaglio per tipologia di pneumatico evidenzia andamenti differenziati:

Pneumatici auto estivi : calo marcato nel Q2 (-9%) e nel semestre ( -6% );

: calo marcato nel Q2 (-9%) e nel semestre ( ); Pneumatici auto all season : flessione nel Q2 ( -5% ), ma in crescita del 5% nel semestre;

: flessione nel Q2 ( ), ma in crescita del 5% nel semestre; Pneumatici auto invernali: incremento significativo nel Q2 (+9%) e nel semestre (+8%);

Questi numeri confermano una preferenza crescente per soluzioni versatili e stagionali, come gli pneumatici All Season, ma anche un parziale ritorno al cambio stagionale estate – inveno, segno di una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti europei sulle differenze tra gomme estive, invernali e all season che spieghiamo nel video #SicurEDU.

MOTO E SCOOTER: UNA NOTA POSITIVA NEL QUADRO GENERALE

A differenza degli altri segmenti, quello degli pneumatici per moto e scooter si distingue per la crescita del +2% nel secondo trimestre e del +5% nel primo semestre 2025. Le vendite hanno toccano quota 2,8 milioni di unità nel Q2 e 6,3 milioni nell’H1 2025, dimostrando che il comparto delle due ruote continua ad attrarre sia per esigenze di mobilità urbana che per passione.

“Gli sviluppi del secondo trimestre confermano il difficile contesto economico e geopolitico, che continua a minare la fiducia del mercato e gli investimenti.”, ha dichiarato Adam McCarthy, Segretario Generale di ETRMA.

ETRMA: “IMPORTAZIONI PNEUMATICI IN AUMENTO”

Sul fronte delle importazioni di pneumatici, il bilancio dell’ETRMA, registra un forte incremento dei volumi provenienti dall’Asia, in particolare per gli pneumatici destinati al segmento PCLT (Passenger Car and Light Truck). Nei primi cinque mesi del 2025, le importazioni sono aumentate del 15%, con 71 milioni di unità movimentate:

Cina , 51 milioni di unità (+17% anno su anno);

, 51 milioni di unità (+17% anno su anno); Thailandia , 2 milioni (+17%);

, 2 milioni (+17%); Vietnam, crescita esplosiva, da 0,2 milioni a 1,4 milioni di unità (+600%);

Anche per gli pneumatici Truck & Bus, la crescita è vicina al +15% rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare: