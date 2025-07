Pirelli PZero: 10 mila cavalli di potenza al Goodwood Festival 2025

Pirelli ha inaugurato il Goodwood Festival of Speed 2025 con una celebrazione spettacolare: una parata di supercar da oltre 10.000 cavalli per onorare i quarant’anni dello pneumatico che ha ridefinito le prestazioni su strada. Il P Zero, nato nel 1985 con la Lancia Delta S4, è oggi sinonimo di Ultra High Performance (UHP), con oltre 3.000 varianti sviluppate per modelli specifici. Quattro decenni di innovazione e tecnologie all’avanguardia lo hanno reso protagonista indiscusso delle vetture più iconiche del panorama automobilistico mondiale in scena al Goodwood Festival. Guarda il video qui sotto.

UNA PARATA CHE CELEBRA LA STORIA DELL’AUTOMOBILISMO

La famosa salita della Hillclimb di Goodwood è stata teatro di una sfilata unica, guidata dalla Ferrari F40, simbolo della prima generazione P Zero. A seguirla, modelli leggendari come la Lancia Delta S4 Stradale con battistrada derivato dal motorsport, e la Lamborghini Urus SE, primo SUV omologato con il nuovo P Zero di quinta generazione. Spiccavano anche la Lotus Evija, hypercar elettrica da oltre 2.000 CV con P Zero Trofeo R Elect, e la Pagani Utopia Roadster con i nuovi Trofeo RS. Un omaggio al passato, al presente e al futuro della mobilità sportiva, culminato con l’arrivo della Formula 1 con pneumatici Pirelli da 18”.

TECNOLOGIA INTELLIGENTE PIRELLI CYBER TYRE AL GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 2025

Il P Zero oggi non è solo performance, ma anche intelligenza e connessione. Le McLaren Artura e Pagani Utopia Roadster montano il sistema Pirelli Cyber Tyre, l’unico al mondo capace di raccogliere dati in tempo reale dalla gomma e inviarli all’elettronica del veicolo. Una tecnologia rivoluzionaria che trasforma lo pneumatico in un sensore attivo, migliorando sicurezza, risposta e personalizzazione della guida. Un’ulteriore dimostrazione di come Pirelli stia tracciando la strada del futuro anche nei dettagli meno visibili, ma fondamentali.

AL GOODWOOD FESTIVAL DEBUTTA IL P ZERO “GREEN”

A Goodwood, Pirelli ha annunciato con Jaguar Land Rover un nuovo capitolo nel percorso verso la sostenibilità: il primo pneumatico di serie per il mercato globale composto per oltre il 70% da materiali naturali e riciclati. Il nuovo P Zero, già certificato FSC (Forest Stewardship Council) per tutta la gomma naturale utilizzata, sarà disponibile inizialmente su cerchi da 22” della gamma Range Rover. Un segnale forte di come l’innovazione firmata Pirelli non si limiti alle prestazioni, ma punti anche a un futuro più responsabile.