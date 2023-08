Pirelli presenta All Season Scorpion: 4 stagioni per SUV EV

Pirelli ha presentato Scorpion MS, lo pneumatico all season ad alte prestazioni sviluppato per equipaggiare i SUV di nuova generazione, elettrificati e non, come primo equipaggiamento. Il successore dello Scorpion Verde All Season e dello Scorpion Zero All Season, è stato progettato in linea con l’approccio Eco-Safety Design, che coniuga elevate prestazioni in sicurezza con un impatto ambientale ridotto. Migliora l’aderenza sia su asfalto asciutto che bagnato e diminuisce la resistenza al rotolamento rispetto ai modelli precedenti. Ecco tutte le novità delle Pirelli All Season Scorpion, omologate di primo equipaggiamento anche sui SUV elettrici.

ADATTABILITÀ DEL PIRELLI SCORPION MS, OMOLOGATO EV

Il Pirelli Scorpion MS è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche dei mercati a cui è destinato. Pirelli spiega che la maggiore durata chilometrica è un requisito molto richiesto negli USA. L’elevato comfort di guida è una richiesta frequente nei mercati asiatici. Progettato per equipaggiare veicoli con assetto rialzato, il nuovo Scorpion MS è in grado di affrontare percorsi non impegnativi in fuoristrada e superfici innevate. Il Pirelli Scorpion MS è progettato per equipaggiare i nuovi modelli di SUV nei segmenti premium dal peso maggiore. Saranno infatti prodotte varianti specifiche per ciascun modello di veicolo, incluse le principali specializzazioni richieste da Pirelli dai costruttori. Tra queste, la tecnologia Pirelli Elect, dedicata ai veicoli elettrici e ibridi plug-in: infatti, il 75% dei progetti di co-sviluppo dello Scorpion MS per il primo equipaggiamento include il pacchetto Elect. Uno di questi è il Maserati Grecale Folgore, il primo SUV elettrico di Modena per il quale Pirelli ha sviluppato due equipaggiamenti con il nuovo Scorpion MS.

DESIGN, COMFORT E PRESTAZIONI DEL NUOVO SCORPION MS

Il nuovo Scorpion MS All Season è stato progettato per adattarsi alle condizioni di guida tutto l’anno senza necessità di cambio stagionale. Per raggiungere questo obiettivo, il team di ricerca e sviluppo di Pirelli ha lavorato sulla mescola e sul design del battistrada. Una nuova combinazione di polimeri e un insieme di resine migliorano l’aderenza e la frenata sia su asciutto che su bagnato, mentre un particolare disegno del battistrada ottimizza le prestazioni su neve. Pirelli spiega che lo Scorpion MS valorizza comfort acustico e durabilità: la rumorosità -25% rispetto allo Scorpion Verde All Season. Il risultato è ottenuto grazie al disegno specifico del battistrada che minimizza il rumore di rotolamento, la disposizione e inclinazione dei canali e la struttura della carcassa.

PIRELLI SCORPION MS COMPLETA LA GAMMA DI PNEUMATICI AD ALTE PRESTAZIONI

Il nuovo Scorpion MS si unisce alla gamma di pneumatici Pirelli dedicati ai SUV, progettati per sostenere il peso e la dinamica di guida più stressante per le gomme di questi veicoli. Esiste una versione specifica per ogni condizione:

Pirelli Scorpion (estivo);

(estivo); Pirelli Scorpion Winter 2 ;

; Pirelli Scorpion All Season SF2.

Le versioni omologate come primo equipaggiamento su diversi modelli di veicoli saranno seguite, a partire dal 2024, dalla versione dello Scorpion MS per il mercato di ricambio nell’area APAC. Mentre gli pneumatici della gamma Scorpion continueranno ad essere principalmente rivolti ai paesi europei.