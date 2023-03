Pirelli: nuovi test sugli pneumatici racing ed EV fino a 500 km/h

Al Centro R&D Pirelli è arrivato un nuovo banco di prova ad altissime prestazioni per mettere sotto stress gli pneumatici nei test fino a 500 km/h. Si chiama High Speed ​​Testing Machine e serve a riprodurre le condizioni di guida dei principali circuiti nel mondo.

NUOVI TEST PER GLI PNEUMATICI PIRELLI DELLE HYPERCAR ELETTRICHE

Pirelli ha installato nel proprio reparto di ricerca e sviluppo un nuovo banco di prova che è in grado di testare in condizioni controllate gli pneumatici fino a 500 km/h di velocità. La High Speed ​​Testing Machine serve a migliorare ulteriormente la sicurezza degli pneumatici sulle auto più veloci del mondo, come spiega Pirelli. I Costruttori hanno realizzato auto elettriche capaci di altissime prestazioni, con una coppia scaricata a terra anche superiore agli equivalenti modelli con motore a combustione. L’evoluzione degli pneumatici sia per il motorsport sia stradali è andata di pari passo.

COSI’ PIRELLI SVILUPPA E TESTA GLI PNEUMATICI PER IL MOTORSPORT E LE SUPERCAR

La High Speed ​​Testing Machine adottata da Pirelli si aggiunge ad altre due macchine già installate nell’impianto di prova indoor presso la sede Pirelli di Milano Bicocca, in grado di raggiungere rispettivamente 370 e 450 km/h. “Mentre queste due macchine esistenti sono normalmente utilizzate per i test sugli pneumatici delle auto da strada, la nuova macchina da 500 km/h è destinata principalmente agli pneumatici da competizione”, spiega Pirelli. La necessità di rendere i test interni più stressanti nella sede R&D di Milano è legata alla presenza del Costruttore in oltre 350 eventi motoristici come fornitore di pneumatici. La nuova macchina è in grado di portare gli pneumatici a limiti ancora più estremi tipici delle corse, o tentativi di battere guinness world record con vetture stradali. “In questi ambienti, i requisiti di sicurezza sono ancora più severi e devono essere garantiti attraverso processi di test su misura. La macchina di prova ad alta velocità è in grado di gestire input di coppia e accelerazione estremamente elevati”.

TEST PNEUMATICI PIRELLI FINO A 500 KM/H AL BANCO E POI IN PISTA

La funzionalità della macchina di prova ad alta velocità è stata progettata per valutare il comportamento degli pneumatici ad alta velocità e per garantire l’affidabilità quando si tratta della fase successiva dei test all’aperto. Grazie a questa macchina – spiega Pirelli – è possibile testare gli pneumatici come se fossero utilizzati sui rettilinei e sulle curve dell’Autodromo di Monza o del Nürburgring Nordschleife, ma in condizioni simulate ancora più severe di quelle che si trovano nella realtà. “Tutto questo al fine di garantire l’integrità degli pneumatici in un’ampia gamma di condizioni di utilizzo, con un ampio margine di sicurezza”.