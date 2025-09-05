Pirelli Driver, la rete di assistenza supera 500 punti in Italia

Il mondo della mobilità è in continua evoluzione e l’affidabilità di una rete di assistenza capillare e competente diventa fondamentale. In questo scenario, la rete Driver Pirelli, festeggia un traguardo di grande rilevanza: il superamento dei 500 punti vendita e assistenza in Italia.

INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Nato nel 1993, il network Driver Pirelli si è consolidato nel tempo, diventando un punto di riferimento per gli automobilisti che cercano qualità e competenza. L’espansione di Driver è il risultato di un approccio che pone al centro l’esperienza del consumatore. La rete si è infatti distinta per l’adozione di soluzioni innovative, come la Vetrina Digitale che permette di prenotare online prodotti e servizi, semplificando l’acquisto e rendendolo più accessibile. E ancora, l’introduzione di strumenti avanzati come il gestionale DSS 2.0 e un portale B2B dedicato, ottimizza la gestione interna e la disponibilità dei prodotti, assicurando ai professionisti della rete una maggiore efficienza operativa. Questo connubio tra tecnologia e servizio tradizionale dimostra come Driver non sia solo una rete di gommisti, ma un vero e proprio ecosistema di supporto alla mobilità moderna.

LA FORMAZIONE: MOTORE DI COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE

Il successo di Driver – spiega l’azienda – si basa anche sulla formazione continua. Per affrontare le sfide di una mobilità in rapido cambiamento, che include veicoli di nuova generazione e tecnologie avanzate, il network investe massicciamente nell’aggiornamento delle competenze. Attraverso la piattaforma digitale “Driver Campus”, ogni figura professionale riceve una formazione mirata e specifica per il settore automotive. Inoltre, il Master Driver in “Gestione di impresa automotive”, giunto alla sesta edizione, forma gli imprenditori della rete, fornendo loro gli strumenti necessari per guidare le proprie attività con successo. Le collaborazioni con partner d’eccellenza completano il quadro, permettendo la diversificazione dei servizi e il mantenimento di uno standard elevato di competenza.

LA VISIONE DRIVER PIRELLI

Il superamento dei 500 centri non rappresenta un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza, come sottolineato anche dalle parole di Daniele Deambrogio, CEO Pirelli Italia e Presidente di Driver. “Questo traguardo è per noi uno stimolo a proseguire nello sviluppo di un modello di rete, diffuso a livello europeo, che unisce specializzazione, competenza degli imprenditori, attenzione al cliente, ambienti curati e soluzioni digitali.”

Per celebrare questo momento, Driver ha presentato un logo e un piano di comunicazione dedicati, con lo slogan “Verso il domani insieme“. Come ha ribadito Anna Galet, Head of Operations Driver Italia, questo claim incarna lo spirito di una rete che continua a crescere e a guardare al futuro, con l’obiettivo di affiancare migliaia di automobilisti in tutta Italia, garantendo loro sicurezza e qualità.