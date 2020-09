Nokian Seasonproof 2020: +25% di durata per le nuove quattro stagioni

Nokian presenta le nuove gomme Seasonproof 2020 per auto e SUV: ecco le novità delle gomme quattro stagioni che cambiano in durata e resistenza all’usura

Nokian Seasonproof 2020 sono le rinnovate gomme quattro stagioni del produttore finlandese che guadagnano un plus in durata. I nuovi pneumatici all season Nokian si confermano ancora una volta nella declinazione per auto e SUV seguendo il trend degli ultimi anni. Ecco le novità delle nuove gomme all season Nokian che si sono evolute sulla base di un sondaggio tra gli automobilisti europei. Ecco cosa ci spiega Nokian sulle nuove Seasonproof e Seasonproof SUV.

GOMME QUATTRO STAGIONI NOKIAN 2020

Secondo un sondaggio Nokian Tyres sugli pneumatici all-season, gli automobilisti europei apprezzano il vantaggio di avere sicurezza in ogni condizione meteorologica tutto l’anno. Tra le caratteristiche più rilevanti per i consumatori – afferma Nokian – ci sono l’aderenza (vedi nel video sotto come funziona) e la maneggevolezza, buona resistenza all’usura e ai danni. Oltre alle proprietà più importanti, sono state ritenute essenziali anche la praticità e la flessibilità nella guida con un solo treno di pneumatici. Indizi su cui Nokian ha elaborato le novità delle nuove gomme quattro stagioni Sesonproof 2020.

DURATA DEI NUOVI PNEUMATICI ALL SEASON

La combinazione delle caratteristiche estive e invernali è stata realizzata attraverso il concept Nokian Season Sense. L’ottimizzazione delle performance è avvenuta lavorando sul design del battistrada e sulla mescola della gomma, spiega Nokian. Il design a blocchi rigidi è progettato per adattarsi alle condizioni estive e invernali mantenendo una aderenza ottimale in caso di fango e acqua. “Il nuovo Nokian Seasonproof è sviluppato per soddisfare le esigenze degli automobilisti dell’Europa centrale”, afferma Marko Rantonen, Development Manager di Nokian Tyres. Una delle novità che farà sicuramente piacere agli automobilisti più attenti ai costi è la durata delle nuove gomme quattro stagioni. Nokian afferma che la nuova mescola ad alto contenuto di silice delle gomme Seasonproof 2020 ha una resistenza all’usura migliore del 25% rispetto al suo predecessore.

NOKIAN SEASONPROOF: 64 MISURE DALL’AUTUNNO 2020

Tutte le misure degli pneumatici hanno il simbolo del fiocco di neve (3PMSF), che indica che lo pneumatico è adatto all’uso invernale. La gamma di prodotti offre dimensioni adatte ad auto, SUV e CUV con una selezione di 64 misure da 14 a 19 pollici, con codici di velocità T (190 km/h), H (210 km/h), V (240 km/h), W (270 km/h). Undici misure selezionate saranno disponibili nell’autunno 2020 e il resto della selezione verrà lanciato sul mercato all’inizio del 2021.