Nokian: pneumatici sostenibili con materiali da corteccia di betulla

La crescente attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore dei pneumatici ha condotto Nokian Tyres a un importante accordo con la società svedese Reselo AB. La partnership mira a introdurre nel processo di produzione degli pneumatici un nuovo materiale rinnovabile, denominato Reselo Rubber, ottenuto dalla corteccia di betulla, un sottoprodotto delle industrie della cellulosa, carta e compensato.

RIVOLUZIONE SOSTENIBILE NELL’INDUSTRIA DEGLI PNEUMATICI

Il Reselo Rubber rappresenta un’alternativa promettente ai tradizionali materiali a base di fonti fossili attualmente utilizzati nella produzione degli pneumatici. Le prime analisi di laboratorio condotte da Nokian Tyres indicano che questo nuovo materiale non solo è rinnovabile, ma ha anche il potenziale per migliorare le prestazioni degli pneumatici.

Heini Siekkinen, Senior Manager Ricerca e Sostenibilità di Nokian Tyres, ha sottolineato come i test iniziali siano stati incoraggianti e come il progetto si avvii verso un’ulteriore fase di sviluppo per adattare il Reselo Rubber alla produzione su scala commerciale. “Siamo tutti entusiasti di portare avanti questo lavoro di ulteriore sviluppo del materiale insieme alla società Reselo e speriamo di riuscire ad inserire la gomma Reselo Rubber negli pneumatici Nokian Tyres in futuro”.

L’ACCORDO TRA NOKIAN E RESELO

L’accordo con Reselo AB rappresenta un passo cruciale per Nokian Tyres, che ha ambiziosi obiettivi in materia di sostenibilità. L’azienda si è posta il traguardo di raggiungere il 50% di materiali rinnovabili o riciclati nella produzione di pneumatici entro il 2030, e l’introduzione di Reselo Rubber potrebbe accelerare notevolmente questo processo.

Il Reselo Rubber è prodotto utilizzando la corteccia di betulla, un materiale di scarto proveniente dai processi industriali, offrendo una soluzione circolare che sfrutta risorse già esistenti senza impattare ulteriormente sull’ambiente. Questa innovazione si affianca ad altre iniziative simili intraprese da Nokian Tyres, come lo sviluppo del materiale UPM BioMotion e la recente certificazione ISCC PLUS ottenuta dalla fabbrica di Nokia in Finlandia, che consente all’azienda di introdurre nuove materie prime sostenibili e certificate.

INNOVAZIONE E PRESTAZIONI: L’EVOLUZIONE DEGLI PNEUMATICI NOKIAN

La collaborazione tra Nokian e Reselo è solo una delle numerose iniziative che Nokian Tyres sta portando avanti per mantenere il suo ruolo di pioniere nell’innovazione sostenibile. A giugno 2024, l’azienda ha presentato il prototipo dello pneumatico Green Step Ligna, realizzato con il materiale UPM BioMotion, un ulteriore passo verso la sostituzione dei materiali tradizionali a base fossile con alternative rinnovabili.