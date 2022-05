Michelin presenta CrossClimate 2 SUV per l’Europa

Michelin CrossClimate 2 SUV è disponibile in Europa, le gomme 4 stagioni in vetta alla categoria con 40 misure da 17 a 20 pollici

Michelin ha allargato la famiglia CrossClimate 2 ai SUV; gli pneumatici all season di seconda generazione dal 1° maggio 2022 in vendita in Europa. Le gomme quattro stagioni Michelin contengono le più innovative tecnologie per massimizzare l’efficienza in termini di bassa resistenza al rotolamento, ridotti consumi di carburante e prestazioni sicure fino all’ultimo chilometro. Le tecnologie Long Lasting Performance delle Michelin CrossClimate 2 SUV si traducono anche in una distanza di frenata in testa alla categoria su neve, asciutto e bagnato.

MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV IN VENDITA DAL 1 MAGGIO

Michelin presenta la nuova generazione di pneumatici 4 stagioni CrossClimate 2 SUV che combinano molte prestazioni estive e invernali. Gli pneumatici Michelin CrossClimate 2 SUV sono sviluppati per avere prestazioni ottimali con le condizioni meteorologiche più diffuse in Europa, indipendentemente dalla stagione. La specializzazione invernale è assicurata dal simbolo 3PMSF (3 Peak Mountain Snowflake) che certifica lo pneumatico anche per nevicate occasionali e resiste a cali di temperatura. La tecnologia centrale sulle Michelin CrossClimate 2 SUV è EverGrip che contribuisce a ottimizzare la frenata su terreno asciutto, bagnato o innevato.

MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV NEI TEST

Michelin afferma che nei test comparativi con i suoi diretti competitor, le gomme 4 stagioni Michelin CrossClimate 2 SUV frenano:

– 5 metri prima in media su neve;

– 2 metri prima in media su asciutto e bagnato (al limite di usura legale di 1,6 mm);

– rispetto ai suoi concorrenti, guadagna quasi il +20% di trazione su neve;

– percorrere in media 5000 chilometri in più rispetto a pneumatici premium della concorrenza, mantenendo un elevato livello di sicurezza fino al limite di usura legale di 1,6 mm;

40 MISURE PER LE MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV

Le Michelin Cross Climate 2 SUV sono disponibili ufficialmente in Europa a partire dal 1 maggio 2022 in 40 misure da 17 a 20 pollici. “È rivolto ai conducenti che cercano prima di tutto una guida sicura, indipendentemente dalla categoria SUV”, afferma il costruttore.