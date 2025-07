Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1: alta ingegneria per la Ferrari F80

Il nuovo Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica applicata agli pneumatici stradali. Nato da un processo di sviluppo accelerato durato appena 15 mesi, questo pneumatico è il frutto della stretta collaborazione tra Michelin e Ferrari. La fase di progettazione virtuale ha permesso di ridurre significativamente i tempi e il numero di prototipi fisici necessari, con una diminuzione del 20-30% del volume di prototipi tradizionalmente richiesto. Questo approccio ha contribuito a ottimizzare l’intera filiera di sviluppo, integrando fin da subito le specifiche estreme della Ferrari F80.

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R K1 NATO PRIMA DELLA F80

Michelin ha adottato un approccio derivato dal mondo delle hypercar e del motorsport, utilizzando la simulazione dinamica già in fase di pre-produzione. Due sessioni sul simulatore Ferrari di Maranello hanno permesso di definire la geometria ideale dello pneumatico prima ancora che la F80 esistesse fisicamente. In seguito, tre ulteriori sessioni hanno affinato le caratteristiche prestazionali, ottenendo una simbiosi totale tra pneumatico e veicolo. Il risultato – come emerge da un comunicato stampa del Costruttore francese è una perfetta sinergia tecnica che porta su strada elevati livelli di aderenza e precisione.

NUOVE SOLUZIONI MICHELIN PER LA FERRARI F80

Per gestire la straordinaria potenza e il carico aerodinamico della Ferrari F80, Michelin ha introdotto soluzioni tecniche senza precedenti su uno pneumatico stradale. La nuova mescola, derivata dal motorsport, garantisce aderenza ottimale anche alle alte velocità. La carcassa a doppio strato, radiale e rinforzata, è pensata per resistere agli stress più estremi. Inoltre, l’inedita tecnologia di rinforzo della spalla contrasta la forza centrifuga, massimizzando la rigidità e la tenuta. Anche le misure dello pneumatico — 285/30 R20 anteriore e 345/30 R21 posteriore — confermano la vocazione estrema di questo progetto.

MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 R K1: ZERO DIFETTI CON IL PROCESSO C3M

Il Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 è prodotto con il processo esclusivo Michelin C3M, una tecnologia che consente di “stampare” con altissima precisione ogni componente dello pneumatico. Questo garantisce una riproducibilità elevata e performance uniformi in ogni ciclo di produzione. Inoltre, la scelta di produrre questo pneumatico nello stabilimento Michelin di Gravanches, a emissioni nette zero dal 2019, conferma l’impegno di Michelin verso una performance sostenibile. L’integrazione della simulazione non è solo sinonimo di eccellenza ingegneristica, ma anche di responsabilità ambientale.