Michelin Alpin 7: mescola multistrato ed elevata durabilità

Michelin ha presentato nella cornice dell’Armani Hotel a Milano un prodotto pensato squisitamente per il periodo invernale: Michelin Alpin 7. Abbiamo partecipato al lancio di quella che è la prima gomma invernale omologata secondo i nuovi test anche da usurati. Rispetto alla Michelin Alpin 6, alla quale va a succedere “dinasticamente”, sono stati fatti dei passi in avanti prestazionali, specialmente nella frenata sulla neve e nella resistenza al rotolamento, come vedremo più nel dettaglio nei paragrafi successivi.

MICHELIN: L’ANDAMENTO DEGLI PNEUMATICI INVERNALI

Il mercato degli pneumatici invernali è contraddistinto da una certa stabilità dei volumi, dentro alla quale si realizza un’impennata della misura da 18’’, che cresce del 16%. In questo segmento, la voce grossa è quella delle marche premium, le più gettonate in assoluto. In ogni caso, nell’arco degli ultimi dieci anni i volumi riguardanti il mercato delle gomme invernali in Italia sono più che triplicati: siamo passati da un 7% di quota del 2014 a un 23% del 2023. Il cliente tipo è quello che, per ragioni geografiche, deve fronteggiare quotidianamente condizioni climatiche severe, che comportano strade bagnate/fredde, ghiaccio e neve. L’Italia, da nord a sud, presenta molte aree sensibili e per queste ragioni Michelin sostiene che sia un mercato particolarmente rilevante.

MICHELIN ALPIN 7: MESCOLA MULTISTRATO

Il nuovo Michelin Alpin 7 presenta una mescola multistrato di ultima generazione, per fornire un’aderenza ottimale alle basse temperature, e un battistrada evoluto di tipo direzionale. Quest’ultimo consente di avere una trazione ottimizzata in condizioni di bagnato e neve, grazie a un canale centrale che offre più resistenza all’aquaplaning e un miglior controllo in frenata. Questo è stato verificato nei test che Michelin ha compiuto nel nord della Finlandia (Mellatracks), nel dicembre 2023.

La mescola multistrato significa che ci sono due mescole sovrapposte, una sopra all’altra. Con l’usura il primo strato tenderà ad allargarsi, a quel punto entrerà in gioco il secondo strato di mescola con nuove scanalature che emergeranno a mano a mano che il battistrada si consuma. Infine, sostiene Michelin che il Maxtouch massimizza il contatto con la strada e distribuisce in modo uniforme le forze di accelerazione, frenata e sterzata, per garantire una durata chilometrica superiore senza rinunciare alle prestazioni.

MICHELIN ALPIN 7: SUPERATO NUOVO TEST DI OMOLOGAZIONE

Da luglio 2024 è attivo il nuovo adeguamento del regolamento europeo R117 per l’omologazione con test standardizzati anche su pneumatici usurati. Il nuovo Michelin Alpin 7 ha superato le prove di aderenza sul bagnato da usurato con un battistrada di 2 mm (il minimo consentito è di 1,6 mm), dimostrando di rispondere pienamente e in anticipo alle normative che cambiano. Il nuovo prodotto invernale si affianca così agli altri per la stagione fredda, con la gamma che include già il Pilot Alpin 5 e il Pilot Alpin 5 SUV, oltre all’offerta all-season con CrossClimate 2 e CrossClimate 2 SUV.

MICHELIN ALPIN 7: PRODOTTO 100% INVERNALE

Il nuovo Michelin Alpin 7 presenta la marcatura 3PMSF che ne certifica le prestazioni per l’utilizzo prettamente invernale. È destinato ad auto piccole, medie-compatte e crossover. È compatibile tanto per le motorizzazioni tradizionali, diesel e benzina, quanto per le ibride e le elettriche. Disponibile in 62 dimensioni, da 15 a 20 pollici. È destinato ad automobilisti abituati a condizioni di bagnato-freddo e a temperature che risiedono al di sotto dei 7 gradi Celsius, che comportano frequenti nevicate. Il disegno a freccia serve a massimizzare l’aderenza sui suoli innevati, inoltre l’alto tasso di lamellizzazione garantisce un effetto artiglio sulle superfici più viscide.

Rispetto al predecessore garantisce delle migliori performance sulla neve: si parla di un 6% di rendimento in più per quanto riguarda la frenata sulla neve, garantendo un elevato livello di trazione. Questo risultato è stato ottenuto dopo test condotti da UTAC, su richiesta di Michelin nel nord della Finlandia (Mellatracks), nel dicembre 2023, sulla dimensione 205/55 R16 91H su Volkswagen Golf 8. Basato su prove di frenata sulla neve con ABS (tra 30 e 10 km/h), viene confrontato lo pneumatico Michelin Alpin 7 con l’Alpin 6.

Altro punto a favore del nuovo Alpin 7 è la sua durata chilometrica: Michelin sostiene che riesce a mantenere un livello elevato di performance anche dopo migliaia di chilometri, offrendo una trazione costante e una frenata affidabile durante tutto il ciclo di vita. Ulteriore aspetto chiave del nuovo pneumatico è la riduzione del consumo di energia, infatti rispetto al suo predecessore presenta un 9% in meno di resistenza al rotolamento. Anche in questo caso, il risultato è frutto di test condotti su macchina da UTAC CERAM, Linas-Monhlery, Francia, su richiesta di Michelin, nel gennaio 2024, sulla dimensione 205/55 R16 91T, confrontando un Alpin 7 (7,444 kg/t) con un Alpin 6 (8,238 kg/t).