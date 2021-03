Il pneumatico o lo pneumatico? Ecco qual è il modo corretto

Non tutti si pongono il dubbio se si scrive il pneumatico o lo pneumatico forato: ecco regole, eccezioni e pareri sulla forma corretta da usare

Si dice il pneumatico o lo pneumatico? Si sente spesso pronunciare – e si legge anche da fonti autorevoli – una varianza di espressioni che vanno da “i pneumatici” a “gli pneumatici”. Ma qual è il modo corretto per non fare brutta figura? Si scrive i pneumatici o gli pneumatici? Ecco cosa dicono gli esperti.

SI SCRIVE IL PNEUMATICO O LO PNEUMATICO? LA REGOLA

Probabilmente non è uno degli argomenti più interessanti da fare in officina e forse anche grazie al più facile ricorso a “le gomme” piuttosto che “i pneumatici”, non ti sei mai posto il problema. Ma la forma corretta tra i pneumatici e gli pneumatici è diventata una curiosa analisi che anche i Produttori di pneumatici si sono posti l’urgenza di approfondire. Se facessimo una semplice considerazione di regole grammaticali, ci sarebbe poco da fare. Ogni parola di genere maschile che inizia con “ct”, “ft”, “ps”, “pt”, “pn”, “gn”, “s+consonante”, “i+vocale” e “x” dovrebbe essere preceduta dall’articolo “lo” (forma al singolare) oppure “gli” (forma al plurale). Così quindi “lo pneumatico e gli pneumatici”. Ma non è affatto così, secondo i massimi esperti in materia letteraria.

IL PNEUMATICO E LO PNEUMATICO: LE ECCEZIONI

Alla domanda “qual è la forma corretta?” si è arrivati dopo interpretazioni ampie anche da parte dei Costruttori di pneumatici. Al punto che sono intervenuti autorevoli pareri a diradare i dubbi. “Secondo i grammatici si dovrebbe dire ‘lo pneumatico, dello pneumatico, gli pneumatici, degli pneumatici, …’, ma nell’uso comune prevalgono le forme (altrettanto corrette) ‘il pneumatico, del pneumatico, i pneumatici, dei pneumatici”, così scrive il prof. Lorenzo Enriques, su Zanichelli, di cui è stato uno degli amministratori delegati fino al 2020.

I PNEUMATICI E GLI PNEUMATICI: LA FORMA MIGLIORE

Nella disputa linguistica tra i pneumatici e gli pneumatici, si può quindi considerare il contesto e scegliere se usarela forma più adatta. “Si può dire che l’alternanza degli articoli il/lo e un/uno (e naturalmente dei plurali corrispondenti i/gli, dei/degli) corrispondono i primi a un registro più familiare, mentre i secondi appartengono ad un uso più sorvegliato della nostra lingua” è la spiegazione de l’Accademia della Crusca. Se usare lo pneumatico o il pneumatico ti confonde le idee, sappi che al di fuori dei contesti più formali non si corre il rischio di commettere errori tra “i” e “gli”, anche se la forma “uno/lo/gli” appare più indicata.