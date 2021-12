Goodyear presenta il nuovo Eagle F1 Asymmetric 6 da 17 a 21 pollici

Le nuove Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 arrivano sul mercato in 65 misure entro il 2023: ecco tutte le novità

Goodyear presenta le nuove Eagle F1 Asymmetric 6, gli pneumatici ad alte prestazioni disponibili sul mercato da gennaio e con misure aggiuntive durante il 2022 e il 2023. Le novità delle Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – secondo il Costruttore – migliorano le prestazioni su asciutto, frenata, comportamento su bagnato e compatibilità con i veicoli elettrici. Nei paragrafi successivi vi anticipiamo come.

NOVITA’ DEL GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

Le nuove gomme Eagle F1 Asymmetric 6, hanno un disegno del battistrada che è considerato adattabile allo stile di guida dell’automobilista, secondo Goodyear, oltre al un fianco ottimizzato per adattarsi alle variazioni di carico. “L’area di contatto dello pneumatico con la strada ha un’impronta che aumenta quando l’automobilista effettua una manovra improvvisa (come una sterzata per evitare un ostacolo, ndr). In questo modo lo pneumatico si adatta ad ogni stile di guida, offrendo maggiore grip e reattività”. La nuova mescola delle Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ha un innovativo sistema di resine che è realizzato per ottimizzare il grip con la superficie stradale e l’aderenza su strade umide o bagnate. Le gomme cosiddette UUHP (Ultra-Ultra-High-Performance) sono progettate per offrire prestazioni sicure sia in pista sia su strada e hanno ispirato lo sviluppo delle Eagle F1 Asymmetric 6.

GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 ANCHE PER AUTO ELETTRICHE

Le gomme Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 sono state sviluppate per soddisfare anche i requisiti dei Costruttori dei veicoli elettrici. Il battistrada in particolare è fatto per:

– favorire la diminuzione del rumore di 1 dB nell’etichetta energetica degli pneumatici;

– ridurre la resistenza al rotolamento per contribuire ad aumentare l’autonomia delle auto elettriche;

“Eagle F1 Asymmetric 6 è l’ultimo prodotto della nostra pluripremiata gamma di pneumatici ad altissime prestazioni”, afferma Laurent Colantonio, Regional Technology Director EMEA, Goodyear. “Dotato di innovazioni chiave per migliorare le prestazioni su asciutto, la frenata e il comportamento su bagnato e accompagnare gli automobilisti nei loro tragitti quotidiani”.

MISURE GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6

Le gomme Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 saranno disponibili in 11 misure a partire da gennaio 2022, con ulteriori novità nel corso dell’anno. Entro il 2023, Eagle F1 Asymmetric 6 sarà disponibile in oltre 65 misure, da 17 a 22 pollici. L’elenco iniziale delle misure disponibili a gennaio 2022 comprende una serie di misure più diffuse da 17 e 18 pollici. Poi le altre misure da 17, 18 e 19 pollici saranno aggiunte a febbraio e marzo 2022, mentre le prime misure da 21 pollici saranno introdotte ad aprile 2022.