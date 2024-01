Goodyear e ZF al CES 2024: gli pneumatici intelligenti aiutano l’ABS

Goodyear e ZF hanno presentato al Consumer Electronic Show (CES) 2024 l’integrazione delle tecnologie di pneumatici intelligenti con il software di controllo del movimento per i veicoli. Questa collaborazione vede l’introduzione di Goodyear SightLine all’interno dell’ecosistema ZF cubiX, portando nuovi dettagli e dati riguardo allo stato degli pneumatici e migliorando l’esperienza di guida complessiva. I primi dati diffusi promettono un miglioramento della distanza di frenata più breve.

LA CONNESSIONE CON LA STRADA: GOODYEAR SIGHTLINE E ZF CUBIX

Goodyear SightLine, la suite di tecnologie degli pneumatici intelligenti, si integra nell’ecosistema ZF cubiX e consente ai veicoli dotati di hardware ZF cubiX di ottenere informazioni dettagliate sullo stato degli pneumatici, migliorando così comfort, controllo ed efficienza dei costi. Martin Fischer, membro del Consiglio di Amministrazione di ZF, sottolinea che “Unendosi ai nostri ecosistemi, i nostri clienti sbloccheranno una serie di possibilità per personalizzare e ottimizzare le loro soluzioni di mobilità tenendo sempre sotto contro lo stato dei loro veicoli e degli pneumatici”.

SINERGIA TRA PNEUMATICI INTELLIGENTI E SOFTWARE

La collaborazione tra Goodyear e ZF si è concentrata sulla ricerca, la simulazione virtuale e i test su strada per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei veicoli. Goodyear SightLine, oltre a ridurre il rischio di aquaplaning, rileva precocemente situazioni critiche e fornisce consigli per migliorare il controllo del veicolo. In sinergia con il software cubiX, la struttura del telaio può essere modificata per stabilizzare il veicolo in condizioni di gravità elevata di aquaplaning.

L’unione di Goodyear SightLine e ZF cubiX offre una maggiore reattività per il controllo del veicolo. Questa sinergia si traduce in uno sterzo più diretto e lineare, una migliore risposta in curva, una maggiore stabilità e un carico di lavoro ridotto del controller. Digitalizzando la connessione tra i pneumatici e la strada, si ottengono informazioni fondamentali per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza delle flotte.

Riconoscimento CES 2024 Innovation Award Honoree

L’integrazione di cubiX e SightLine è stata recentemente insignita con il CES 2024 Innovation Award nella categoria tecnologia dei veicoli e mobilità avanzata. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno delle due aziende nell’offrire soluzioni innovative e all’avanguardia per l’industria automobilistica. Scopri ulteriori dettagli sulle novità presentate da Goodyear al CES 2024, tra cui pneumatici intelligenti che comunicano con l’ABS che riesce a frenare 1,5 metri prima e la prima installazione su veicoli a guida autonoma.