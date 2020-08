Gomme sgonfie: il video dentro gli pneumatici sotto stress

Un meraviglioso esperimento mostra cosa succede dentro gli pneumatici sotto stress e perché le gomme sgonfie lottano a fatica contro la fisica

Le gomme sgonfie sono ancora molto sottovalutate, probabilmente perché non è così evidente cosa succede dentro una gomma. Un famoso youtuber americano avvezzo agli esperimenti ha trovato il modo di girare un video dentro gli pneumatici sotto stress. Ecco cosa succede alle gomme nella guida di tutti i giorni e perché guidare con gomme sgonfie riduce la durata degli pneumatici e la sicurezza di guida.

PRESSIONE GOMME E ADERENZA

Il video che vi mostriamo qui sotto è stato pubblicato su un canale USA “Warped Percepition” diventato famoso per mostrare come funzionano le cose dall’interno. E così è stato anche per il video che mostra quanto è importante il ruolo dell’aria, e quindi la corretta pressione gomme, per sopportare tutte le forze in gioco. Prima di entrare nel vivo dell’interessante esperimento, cerchiamo di capire come funziona l’aderenza degli pneumatici che dipende dalla famosa impronta delle gomme. Conta poco avere gomme grandi se poi si guida con una pressione errata. Gomme troppo gonfie (o sgonfie), riducono direttamente l’impronta degli pneumatici come mostra l’immagine qui sotto. Clicca per vederla a tutta larghezza.

COSA SUCCEDE DENTRO LE GOMME: IL VIDEO

Perché gonfiare le gomme alla giusta pressione aiuta anche a farle durare più a lungo? Lo si capisce dal video dell’esperimento qui sotto, in cui una telecamera è stata montata direttamente nel cerchio di una ruota. Prima di vedere e commentare il video dell’esperimento, non possiamo notare alcuni comportamenti errati che invitiamo a non replicare, come guidare senza indossare la cintura di sicurezza, tenere il cellulare in mano e in alcuni momenti lasciarsi anche a qualche accenno di derapata. Va bene (quasi) tutto in nome della scienza, tranne che mettere a repentaglio la sicurezza propria e di altri utenti in strada. Intanto ecco il video che mostra cosa succede dentro gli pneumatici e più sotto alcuni commenti.

LE GOMME AUTO LOTTANO CONTRO LA FISICA

Il video qui sopra mostra chiaramente come gli pneumatici combattono letteralmente contro la fisica per tenere l’auto in carreggiata. Nel test non è chiaro se l’auto avesse tutti i valori dell’assetto ruote nella norma, al di là della pressione di gonfiaggio dichiarata. Quello che mostra meravigliosamente il video è come la carcassa e il battistrada si adattano sotto l’effetto delle forze trasversali, del carico verticale (più evidente nel punto in cui la gomma tocca l’asfalto) e delle forze longitudinali. In cambio, non chiedono altro che controllare la pressione delle gomme almeno una volta al mese e di tanto in tanto un controllo in officina.