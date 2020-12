Gomme nuove: meglio montarle davanti o dietro?

Cambiare solo due gomme è un'abitudine diffusa tra gli automobilisti ma molti gommisti lo fanno nel modo sbagliato. Facciamo chiarezza in questo video

Le gomme che durano all’infinito non sono ancora state inventate e anche se un’auto con tutti e quattro gli pneumatici nuovi o con la stessa usura si comporta meglio in tutte le situazioni di guida, il Codice della Strada non vieta di montare solo due gomme nuove per volta. Ed è in questi casi che proprio rivolgendosi al gommista per sapere dove è meglio montarle spesso e volentieri si sentono le risposte più preoccupanti. Noi abbiamo fatto delle ricerche e chiesto il parere degli esperti che ci hanno aiutato a fare chiarezza sulla posizione più sicura delle gomme più nuove: meglio davanti o dietro? Scoprilo nel video qui sotto!

Articolo aggiornato il 11 dicembre 2020 alle ore 8:00

GOMME NUOVE DAVANTI O DIETRO: GOMMISTI DISINFORMATI

Chi per risparmiare sceglie di montare solo 2 gomme nuove poi si chiede se è più corretto montarle davanti o dietro. Un dubbio frequente che si ripropone ogni volta anche quando chiediamo al gommista di invertire le gomme per farle consumare omogeneamente davanti e dietro ma non facciamo altro che trovarci più disorientati. Gli addetti ai lavori sono spesso su posizioni diverse: c’è chi sostiene che è più sicuro montare le gomme nuove davanti e chi invece consiglia ai propri clienti di montarle dietro. Un grossolano e pericoloso errore che segue miti e convinzioni grottesche che vogliono le gomme più nuove davanti. E’ sbagliato e nel video qui sotto spieghiamo perché.

COSA SUCCEDE ALLE GOMME NUOVE DAVANTI E DIETRO

Se è vero che le ruote anteriori possono sembrare più stressate dalle dinamiche dell’auto nelle sterzate, frenate, accelerazioni e mettiamoci anche i trasferimenti di carico, sono anche quelle su cui il guidatore ha il maggiore controllo mentre guida ed è vero, come spieghiamo nel video qui sotto. Le cose però si complicano quando invece la perdita di aderenza si ha alle ruote posteriori, una situazione di sovrasterzo che si può verificare anche guidando un veicolo a trazione anteriore, ad esempio durante una frenata in curva con l’auto che tende a fare una traiettoria più stretta di quella impostata. Da lì al testacoda, a meno di essere davvero esercitati a riportare l’auto dritta, passa un attimo se neppure i sistemi di controllo della stabilità riescono a lavorare correttamente.

LA SOLUZIONE MIGLIORE

Per capire meglio cosa succede, bisogna sapere che durante una frenata le gomme posteriori si trovano già più scariche rispetto a quelle anteriori e in assenza di altri interventi nelle mani del guidatore, l’unica cosa che tiene l’auto in carreggiata è l’aderenza degli pneumatici al suolo che si potrà avere montando dietro gli pneumatici più nuovi e quelli usati davanti, a prescindere se l’auto sia a trazione anteriore o posteriore. Ricordatelo al vostro gommista la prossima volta che proverà a convincervi che le gomme più nuove debbano stare davanti e condividete questo articolo con amici e parenti. Scopri tante altre curiosità e informazioni utili nei video #SicurEDU sugli pneumatici auto.