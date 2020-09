Gomme invernali Toyo Observe: i nuovi pneumatici direzionali in 64 misure

Cambio gomme invernali con Toyo Observe S944: le novità degli pneumatici per l’inverno 2020 - 2021 presentati dal costruttore giapponese

Toyo Tires non vuole mancare all’appello del cambio gomme invernali 2020 e lo fa presentando ufficialmente sul mercato le gomme invernali Toyo Observe S944. Dopo averle annunciate e mostrate in pubblico alla scorsa edizione di Autoptomotec, gli pneumatici invernali Toyo debuttano in 64 misure e con un battistrada tutto nuovo. Ecco le novità Toyo per l’inverno 2020- 2021.

GOMME INVERNALI TOYO, NON SOLO PER AUTO PREMIUM

Le gomme invernali Toyo Tiress Observe S944 cambiano “volto”: il battistrada direzionale si riconosce dall’intaglio a freccia che migliora la direzionalità su superfici bagnate o innevate. Secondo l’azienda giapponese, il battistrada direzionale degli Observe S944 ottimizza la capacità di espulsione dell’acqua, riducendo notevolmente il fenomeno dell’aquaplaning. “Consente il miglior compromesso tra aderenza, trazione e drenaggio dell’acqua” afferma Fabio Merli, AD di Toyo Tires Italia. A molti automobilisti Toyo può sembrare un brand specializzato nelle auto sportive, in realtà è la terza maggior industria giapponese del settore e il 12° produttore di pneumatici al mondo. Per fare qualche esempio, il Costruttore fornisce pneumatici in primo equipaggiamento per Audi, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Poi c’è il mercato del ricambio, in circa 80 Paesi del mondo ed è presente sul mercato europeo dal 1975 con una società in Germania, Gran Bretagna (1981), Olanda (1989), Italia (1991). Dopo questa premessa, torniamo alle nuove gomme invernali Toyo 2020.

NOVITA’ TOYO PER CAMBIO GOMME INVERNALI 2020 – 2021

L’interconnessione tra i tasselli centrali rende la parte centrale del battistrada più rigida, a vantaggio – promette Toyo – della stabilità di guida anche alle alte velocità. Le lamelle ad “angolo variabile” sono progettate per garanTires aderenza indipendentemente dalle condizioni dell’asfalto. La lamella posta al centro di ogni tassello, essendo più profonda delle altre, ha il compito di portare al massimo la performance sulla neve, in particolare riguarda alla trazione. Indeciso tra gomme invernali o 4 stagioni? Il video qui sotto ti aiuterà a scegliere!

GOMME INVERNALI TOYO 2020 DA 14 A 20 POLLICI

Al centro della mescola delle gomme invernali c’è la tecnologia Nano Balance, che ha permesso di mixare princìpi, materiali e mescole nuovi. Lo sviluppo delle gomme invernali Toyo è proseguito con la piattaforma software T-Mode di cui Toyo Tires è proprietaria. Gli pneumatici Toyo Observe sono disponibili per autovetture e SUV in 64 dimensioni da 14 a 20 pollici e indici di velocità da T a W.