Gomme invernali Hankook i*cept evo 3: i nuovi pneumatici anche UHP e SUV

Due anime diverse per le gomme invernali Hankook da 17 a 22 pollici, gli pneumatici Winter i*cept evo 3 sono fatti per auto e SUV ad alte prestazioni

Hankook ha presentato gli pneumatici UHP (Ultra High Performance) per auto e SUV, progettati specificamente per gli automobilisti dell’Europa centrale. Le gomme invernali Hankook Winter i*cept evo 3 introducono alcune novità 2020 per le auto più performanti.

GOMME INVERNALI HANKOOK: LE NOVITA’ 2020

Hankook aggiorna la sua gamma di pneumatici invernali con il nuovo Winter i*cept evo 3 per auto e Winter i*cept evo 3 X per SUV. Nuove gomme invernali destinate non solo alle mutevoli condizioni meteo europee, ma anche ad auto ibride ed elettriche, spiega il produttore. Per la prima volta, l’azienda ha adottato una struttura direzionale del battistrada. Questa caratteristica offre un’ottimale aderenza sulla neve e aiuta a ridurre il rischio di aquaplaning. “Una caratteristica importante della terza serie di i*cept evo è contenuta all’interno della mescola del battistrada”, spiega Klaus Krause, responsabile R&D ad Hannover. “Oltre alle resine naturali, vengono utilizzati anche speciali additivi grazie ai quali gli pneumatici sono sempre flessibili, specialmente alle basse temperature”.

HANKOOK WINTER I*CEPT EVO 3 PER AUTO E SUV

“Con Winter i*cept evo 3 e Winter i*cept evo 3 X, i nostri sviluppatori hanno creato due linee di pneumatici invernali con un’ampia gamma di caratteristiche”, afferma Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe. “Crediamo che questa nuova struttura del battistrada soddisferà le elevate aspettative dei nostri clienti, anche in considerazione dei più moderni concetti di guida”. Le due scanalature principali per il drenaggio di acqua e fango sono il 20% più ampie nella struttura del battistrada a V. Rispetto alla struttura del battistrada precedente, anche la distanza di frenata sul bagnato è stata ridotta del 7% e del 10% sulle strade innevate, secondo Hankook.

MISURE PNEUMATICI INVERNALI HANKOOK 2020

Entrambe le gomme invernali Hankook sono prodotte principalmente in Ungheria. Le gomme Winter i*cept evo 3 per auto saranno disponibili in 50 misure da 17 a 21 pollici, e larghezza da 195 a 295 mm. La versione per SUV, Winter i*cept evo 3 X, attualmente è disponibile in 45 misure da 17 a 22 pollici, con larghezza del battistrada da 215 a 315 mm. Hankook ha anticipato anche che nel corso del 2021, la gamma sarà ulteriormente allargata, con la sostituzione graduale del modello precedente.