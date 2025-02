Gomme cinesi: la classifica delle migliori marche di pneumatici

Il World Brand Lab (WBL) ha recentemente pubblicato la classifica dei “Primi dieci marchi di pneumatici cinesi più influenti”. Una selezione che riflette l’influenza e la reputazione dei marchi nel mercato globale, basandosi sulla popolarità, la reputazione, la preferenza e l’innovazione. Le aziende sono state valutate in base alla loro capacità di sviluppare e catturare mercati, nonché alla loro performance economica. In un periodo in cui l’influenza economica della Cina a livello mondiale diventa sempre più forte, è interessante scoprire anche quali sono i Brand di gomme cinesi che si distinguono sul mercato.

I DIECI MARCHI DI PNEUMATICI CINESI PIU’ INFLUENTI

E’ il magazine specializzato in pneumatici PneusNews a pubblicare la classifica delle migliori gomme cinesi secondo il World Brand Lab, che riportiamo di seguito in ordine di importanza:

Doublestar Sailun Linglong Chaoyang (parte di ZC Rubber) Double Coin Celmo (parte di Jiangsu General) Advance Tyre (parte di Guizhou Tyre) Triangle Cheng Shin Prinx Chengshan

Tra questi, le prime tre aziende—Doublestar, Sailun e Linglong—hanno sede nella provincia dello Shandong, nota per essere il punto di riferimento dell’industria della gomma. La classifica del 2024 – riporta PneusNews – ha visto il marchio Prinx Chengshan sostituire Wanli, mentre Advance Tyre e Double Coin si sono scambiate posizione rispetto all’anno precedente.

COS’È IL WORLD BRAND LAB?

Il World Brand Lab è un’organizzazione internazionale che si dedica all’analisi e valutazione dei Brand globali. Ogni anno, il WBL analizza oltre 8.000 marchi in tutto il mondo per determinare i più influenti, utilizzando indicatori come la quota di mercato, la fedeltà al marchio e la leadership globale. Questo processo di valutazione aiuta a fornire una panoramica delle tendenze del mercato e dell’evoluzione dei brand in vari settori.

I MIGLIORI BRAND DEL MONDO SECONDO WBL

Vale la pena parlare anche della Top 10 generale di Brand più importanti eletti da WBL, che ha incoronato aziende dei settori, Tecnologia, Software, Internet, Automotive, Commercio, Web, Finanza e Ristorazione. Nello specifico, Apple è in testa, davanti a Microsoft, Amazon e Google. Nella categoria Automotive invece Tesla (5° in classifica) si posiziona davanti a Toyota (9° in classifica), nonostante la sua storia più recente (25 anni per Tesla – 91 anni per Toyota). Tutt’altra valutazione riguarda i maggiori Costruttori per vendite: anche nel 2024, Toyota si è confermata in testa alla classifica.