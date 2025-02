Continental presenta EcoContact 7 e 7S: più efficienti della gamma

Continental ha annunciato il lancio sul mercato di nuovi pneumatici estivi EcoContact 7 ed EcoContact 7 S, progettati per offrire massima efficienza, riduzione della rumorosità e miglioramento della dinamica di guida. Con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, questi pneumatici sono sviluppati sia per veicoli elettrici che per auto ICE, contribuendo – promette il costruttore – a una riduzione significativa del consumo di energia e di carburante.

NOVITÀ CONTINENTAL PRESENTA ECOCONTACT 7 E 7S

Secondo Continental, gli EcoContact 7 e 7 S si distinguono per una resistenza al rotolamento ridotta al minimo, garantendo così un miglioramento dell’efficienza complessiva del veicolo. Entrambi i modelli hanno ottenuto la certificazione “Classe A” per la resistenza al rotolamento secondo i parametri dell’etichetta europea pneumatici.

A tale scopo, Continental ha implementato nei nuovi pneumatici la mescola Green Chili 3.0, affiancata dalla tecnologia Smart Energy Casing, già utilizzata con successo nel modello AllSeasonContact 2. Questa combinazione riduce l’attrito interno e migliora ulteriormente l’efficienza energetica.

Un’ulteriore ispirazione proviene dal mondo del golf, afferma Continental: le palline, caratterizzate da centinaia di piccoli incavi, riducono la resistenza dell’aria e migliorano la precisione del tiro. Trasferendo questo principio agli pneumatici, Continental ha sviluppato la struttura Aerodimple, caratterizzata da micro-fossette integrate nella spalla dello pneumatico. Questo design aerodinamico riduce le turbolenze durante il rotolamento, permettendo al veicolo di muoversi con un minor dispendio di energia.

SILENZIOSITÀ E COMFORT: COME MIGLIORA NEGLI PNEUMATICI CONTINENTAL

Il comfort acustico rappresenta un elemento chiave nella progettazione dei nuovi EcoContact. Per rispondere a questa esigenza, Continental ha introdotto il battistrada Silent Pattern, studiato per minimizzare il rumore di rotolamento e migliorare l’esperienza di guida sia per gli automobilisti che per i pedoni nei centri urbani.

Grazie a un’ottimizzazione della distanza e dell’angolo dei blocchi del battistrada, gli EcoContact 7 e 7 S contribuiscono alla riduzione delle frequenze acustiche generate intorno a 50 km/h, per una guida più silenziosa e confortevole.

ECOCONTACT 7 ED ECOCONTACT 7 S: DUE SOLUZIONI PER OGNI TIPO DI GUIDA

Entrambi i modelli combinano tecnologie avanzate per offrire un’elevata efficienza, una maggiore silenziosità e prestazioni di alto livello su asciutto e bagnato. Tuttavia, Continental ha adattato la mescola Green Chili 3.0 per rispondere alle diverse esigenze di guida:

EcoContact 7 , sviluppato con un focus sulla bassa resistenza al rotolamento , ottimizzando il consumo di energia e carburante.

, sviluppato con un focus sulla , ottimizzando il consumo di energia e carburante. EcoContact 7 S, pensato per una maggiore aderenza sul bagnato, con un elevato livello di handling e una maggiore precisione nelle curve, grazie a un grip superiore.

A conferma della loro qualità, gli pneumatici Continental EcoContact 7 e 7 S sono già stati omologati come primo equipaggiamento per importanti marchi automobilistici, tra cui BYD, Mercedes e Volkswagen.