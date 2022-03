Continental presenta AllSeasonContact con efficienza energetica migliorata

Continental AllSeasonContact migliora nella resistenza al rotolamento: le gomme 4 stagioni omologate anche per le auto ibride ed elettriche

Continental AllSeasonContact è il nuovo pneumatico 4 stagioni ottimizzato nella resistenza al rotolamento, che come vi abbiamo spiegato in questo video influenza notevolmente il consumo di carburante. Oltre ad avere acquisito la lettera A nell’etichetta energetica si declina in quattro delle cinque misure di pneumatici con la marcatura XL per trasportare carichi più pesanti. Ecco tutte le novità e su quali modelli è già omologato come primo equipaggiamento.

CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT: COME CAMBIA L’ETICHETTA ENERGETICA

Continental AllSeasonContact si presta a essere utilizzato come pneumatico di ricambio ideale sui SUV e Crossover che puntano alla massima efficienza energetica, secondo il costruttore. Nei test interni ha infatti raggiunto la lettera A per la resistenza al rotolamento in cinque misure che possono essere utilizzate per il retrofit di veicoli elettrici come:

– Hyundai Kona Electric;

– Kia e-Niro;

– Peugeot e-2008;

– Opel Mokka-e;

Per raggiungere questo risultato, gli ingegneri sono stati in grado di ridurre la quantità di materiale e ottimizzare ulteriormente la resistenza al rotolamento della mescola. In questo modo è diminuita la deformazione dello pneumatico nella zona di contatto e si perde meno energia sulla strada, la principale causa della resistenza al rotolamento.

CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT PER AUTO ELETTRICHE E ICE

“Non esiste una soluzione valida per tutti i veicoli completamente elettrici”, afferma Andreas Schlenke, sviluppatore di pneumatici presso Continental. “Ma abbiamo lavorato per oltre un decennio allo sviluppo del nostro portafoglio per soddisfare i requisiti di tutti i veicoli elettrici e ridurre in modo sostenibile anche le emissioni dei veicoli a combustione“. Continental sostiene con orgoglio di aver ottimizzato la resistenza al rotolamento di uno pneumatico per tutte le stagioni senza perdere prestazioni in sicurezza. Mentre la maggior parte della gamma di pneumatici Continental AllSeasonContact ha il rating B di resistenza al rotolamento.

MISURE CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT

Le gomme Continental AllSeasonContact hanno già ricevuto le approvazioni come primo equipaggiamento per Volkswagen Transporter e Caddy e Jeep Compass. Le misure disponibili del Continental AllSeasonContact con resistenza al rotolamento A sono:

– 215/55 R17 98H XL;

– 215/65 R16 102H XL;

– 235/55 R17 103H XL;

– 205/65 R15 99H XL;

– 235/60 R17 102H;