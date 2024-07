Voyah Free in Italia: il SUV EV tuttofare con 6 modalità di guida

Il mercato italiano dell’auto è pronto ad accogliere un nuovo prodotto elettrico, un SUV proveniente dalla Cina che promette di offrire delle soluzioni intelligenti e intriganti, intrise di sana modernità. Si chiama Voyah Free e il suo debutto in società è avvenuto al Macerata Opera Festival 2024, kermesse attiva dal 19 luglio all’11 agosto, durante il quale il veicolo di caratura premium ha svolto il ruolo di servizio a disposizione dello staff del festival. Un battesimo del fuoco che preannuncia un futuro interessante.

VOYAH FREE, DESIGN MODERNO

Il nuovo Voyah Free si presenta con uno stile personale, molto elegante e moderno, ma attento all’aerodinamica. La silhouette è levigata e filante, mentre il resto della carrozzeria sa dosare in modo armonico la ricercatezza con un pizzico di sportività. Facendo un passo all’interno, la Free di Voyah non bada a complimenti, offrendo tanto spazio in un abitacolo lussuoso e ben rifinito con materiali di alta qualità e tecnologia di assoluto livello. Non mancano chicche come: vetri antirumore, tetto panoramico oscurabile e sedili ergonomici. Le dimensioni sono generose, la taglia è media-superiore, mentre la capacità di carico non difetta, raggiungendo addirittura 1.320 litri con l’abbattimento degli schienali posteriori. Tutto sommato, in cinque si dovrebbe viaggiare in modo sereno e confortevole.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,90 metri;

: 4,90 metri; Larghezza: 1,95 metri;

Altezza : 1,64 metri;

: 1,64 metri; Passo: 2,96 metri;

Bagagliaio: 560 – 1.320 litri.

IL GRUPPO PROPULSORE DELLA NUOVA VOYAH FREE

Il nuovo SUV Voyah Free è equipaggiato con un gruppo propulsore elettrico da 489 CV di potenza, dispone di trazione integrale e di sospensioni idrauliche. Per gli amanti dei numeri, questo veicolo riesce a scattare da 0-100 km/h in appena 4,4 secondi, nonostante una zavorra che corrisponde a un peso sulla bilancia di 2.340 kg. La batteria ad alta capacità di 106,7 kWh (lordi) offre un’autonomia fino a 600 km (WLTP), rendendo questo veicolo un partner ideale anche per affrontare lunghi viaggi senza la necessità di ricariche frequenti.

VOYAH FREE: CAPITOLO SICUREZZA

Il Voyah Free vanta di includere funzionalità di assistenza alla guida all’avanguardia e una connettività intelligente, assicurando sicurezza e comodità su ogni percorso. A disposizione del SUV cinese ci sono:

cruise control adattivo;

assistente di corsia;

telecamera notturna.

Anche a livello dinamico, le premesse di Voyah sono esaltanti, perché la Free garantisce di essere versatile e in grado di solcare qualunque tipo di sentiero, grazie alle sue sei diverse modalità di guida, con le quali adattare l’auto a qualunque superficie. Infine, per quanto riguarda gli airbag, Voyah dice di disporre di un sistema particolare e modernissimo. Come si evince dall’immagine, se la dotazione resterà invariata, in assenza dell’airbag centrale anteriore tra guidatore e passeggero, è improbabile che il SUV elettrico riuscirà ad ottenere le 5 stelle Euro NCAP nel crash test.

VOYAH FREE E L’OFFENSIVA DI DONGFENG

Pronto a sbarcare in Italia in autunno con 7 modelli, il gruppo Dongfeng è tra i principali produttori automobilistici cinesi e sta entrando in Europa con una gamma di modelli che include auto elettriche, SUV e tra poco anche veicoli termici e ibridi di fascia media. Lanciato nel 2020, Voyah è il marchio del gruppo Dongfeng specializzato in veicoli elettrici premium, tra cui modelli all’avanguardia come SUV, berline e van elettrici di lusso.

Partner finanziario di Voyah in Italia è CA Auto Bank, controllata di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. La partnership riguarda tutta la gamma Voyah che verrà lanciata in Italia nei prossimi mesi, a partire proprio da Voyah Free. “Nella nostra strategia di sviluppo in Italia, la scelta di un partner finanziario strategico come CA Auto Bank è fondamentale” continua Bruno Mafrici, CEO di Dongfeng Italia. “Il nostro obiettivo è quello di diffondere i Brand e l’innovazione del gruppo Dongfeng in Italia e per questo intendiamo offrire ai nostri clienti e alla nostra rete di vendita un supporto completo, che includa soluzioni di finanziamento, servizi assicurativi e soluzioni di mobilità. Grazie a questa partnership finanziaria, sappiamo di poterci avvalere di tutta l’esperienza e la competenza di CA Auto Bank e Drivalia in Italia”.