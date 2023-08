Toyota Land Cruiser: tutte le novità sul fuoristrada, anche per l’Italia

Il nuovo Toyota Land Cruiser si prepara al debutto mondiale combinando le qualità di durata e affidabilità per cui è apprezzato, con tecnologie innovative per la sicurezza, il comfort e l’efficienza. Dalle prime informazioni diffuse da Toyota, l’evoluzione dell’iconico Land Cruiser fonde il suo DNA storico con l’innovazione tecnologica, per offrire un’esperienza di guida senza paragoni sia su strada che in off-road. La nuova piattaforma GA-F body-on-frame, il servosterzo elettrico e la barra stabilizzatrice scollegabile e una futura versione Mild Hybrid 48 V, riflettono la dedizione di Toyota nel rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento all’efficienza e alla sostenibilità. Ecco tutte le novità del nuovo Toyota Land Cruiser 2024 e quando arriverà anche in Italia.

TOYOTA LAND CRUISER 2024: CARATTERISTICHE GENERALI

L’iconico Toyota Land Cruiser conserva la sua classica filosofia costruttiva “body-on-frame” e, come il modello più grande Land Cruiser 300, adotta la piattaforma Toyota GA-F. Questa piattaforma svolge un ruolo centrale nel potenziare le prestazioni in off-road. Il nuovo Toyota Land Cruiser 2024 è progettato per essere facile da guidare, ma anche confortevole nella guida su strada, coerente con l’obiettivo di Toyota di realizzare veicoli pratici anche per l’uso quotidiano (se si esclude il dettaglio delle dimensioni imponenti, 4.920 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza, 1.870 mm di altezza e un passo di 2.850 mm).

Il nuovo telaio ha un incremento di rigidità del +50% rispetto al precedente. Mentre la rigidità complessiva di carrozzeria e telaio è incrementata del +30%, migliorando la reattività, la maneggevolezza e il comfort di guida, secondo il costruttore. La configurazione interna sarà a scelta tra 5 e 7 posti.

TECNOLOGIE INEDITE PER IL TOYOTA LAND CRUISER 2024

Per la prima volta, Toyota Land Cruiser adotta un sistema EPS. Il sistema di servosterzo elettrico minimizza le reazioni scomode durante la guida su superfici accidentate, rendendo la risposta del volante più fluida e diretta. Grazie a questa tecnologia, il nuovo Land Cruiser può integrare il Lane Tracing Assist nel pacchetto Toyota Safety Sense, aumentando il livello di sicurezza attiva e assistenza alla guida.

Le nuove funzionalità del Multi-Terrain Monitor e del Multi-Terrain Select migliorano ulteriormente l’esperienza di guida in fuoristrada mostrando al conducente una visione di tutto ciò che si trova intorno e sotto al veicolo. Inoltre, la nuova barra stabilizzatrice anteriore scollegabile, un’innovazione di Toyota, permette di adattare la guidabilità del veicolo alle condizioni stradali, migliorando il controllo su superfici accidentate e il comfort di guida su strada.

MOTORI TOYOTA LAND CRUISER 2024 PER L’ITALIA

Per il mercato dell’Europa occidentale, il nuovo Toyota Land Cruiser sarà equipaggiato con motore turbodiesel da 2,8 litri, progettato per ottimizzare efficienza nei consumi e prestazioni. Questo motore, che sviluppa 204 CV / 150 kW, è abbinato a un nuovo cambio automatico Direct Shift a otto rapporti, permettendo di trainare fino a 3.500 kg. Inoltre, a partire dal 2025, sarà disponibile una versione elettrificata con tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt. Con un lancio previsto in Europa per la prima metà del 2024, il nuovo Toyota Land Cruiser si potrà pre-ordinare in una versione esclusiva “First-Edition”, prodotta in soli 50 esemplari destinati all’Italia.