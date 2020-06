Toyota Hybrid: il motore della nuova Yaris prodotto in Polonia

Toyota avvia la produzione in Polonia del nuovo motore per la Yaris che condivide i vantaggi della TNGA come i modelli più recenti Toyota Hybrid

Toyota ha avviato la produzione in Polonia del motore a benzina da 1,5 litri di ultima generazione. Il progetto si basa sulla New Global Architecture (TNGA) per i modelli Toyota Hybrid. Il moderno Dynamic Force Engine a 3 cilindri da 1,5 litri è il fratello minore dell’unità da 2,0 litri che è già in produzione nello stabilimento polacco di Jelcz-Laskowice da settembre 2019.

TOYOTA HYBRID, IL FUTURO È TNGA

La nuova architettura globale TNGA si applica a tutti i nuovi modelli Toyota: tutti i singoli tipi di telaio, corpi e trasmissioni condividono regole di costruzione comuni. Le caratteristiche di spicco sono un baricentro abbassato e un corpo vettura più rigido che si traducono in maggiore sicurezza passiva e comfort di guida. Dal punto di vista della produzione, TNGA significa linee di assemblaggio automatizzate più efficienti e con un design modulare. Il tutto consente la produzione di modelli misti di unità diverse, una migliore ergonomia e un minore impatto per l’ambiente.

TOYOTA HYBRID PER YARIS E YARIS CROSS

Su queste basi è stata avviata a giugno la produzione in Polonia del nuovo motore per la Toyota Yaris Hybrid. Il motore 1,5 litri è destinato alla nuova Toyota Yaris (a breve partirà la produzione di Toyota Motor Manufacturing France, a Valenciennes) e Yaris Cross, di segmento B-SUV. Linee di produzione TNGA sono state progettate anche in questo caso al fine di automatizzare alcuni dei processi, aumentare l’efficienza e la capacità di produzione.

TOYOTA HYBRID: NUOVO MOTORE PIÙ EFFICIENTE ED ECOLOGICO

Il motore da 1,5 litri a benzina a 3 cilindri con fasatura variabile dell’albero a camme è a ciclo Atkinson con efficienza fino al 40%. Così si possono ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del 20% rispetto alla precedente generazione Yaris, aumentando le prestazioni del 15%, promette Toyota. Con il 52% delle vendite in Europa interamente ibride nel 2019, Toyota confida in una crescente richiesta della tecnologia ibrida elettrica a basso costo caratteristica delle Mild Hybrid.