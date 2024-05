Suzuki Vitara Hybrid 2024: motore, caratteristiche e prezzi

Suzuki rinnova la sua gamma in Italia con il debutto della Nuova Suzuki Vitara Hybrid 2024. Si tratta di un nuovo SUV compatto che include la tecnologia ibrida della casa nipponica oltre alla trazione integrale Allgrip Select. Il nuovo modello arriva in Italia con una gamma ricca e con prezzi da 25.900 euro. Vediamo, punto per punto, tutti dettagli relativi all’ultima novità della gamma Suzuki.

SUZUKI VITARA HYBRID 2024: LE CARATTERISTICHE

Il nuovo modello di casa Suzuki è un SUV compatto, pensato per l’uso cittadino ma adatto anche ad altri contesti di utilizzo. Il design segue le linee delle ultime produzione della casa nipponica, con un frontale dalle linee pulite. Ci sono i fari full LED. La Nuova Suzuki Vitara Hybrid arriverà sul mercato in 10 diverse colorazioni, 5 bicolore e 5 monocolore. All’interno dell’abitacolo c’è spazio per un display da 9 pollici per il sistema di infotainment con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay oltre che con possibilità di collegamento allo smartphone via USB e Wi-Fi.

SUZUKI VITARA HYBRID 2024: I MOTORI

La Nuova Suzuki Vitara Hybrid viene proposta sul mercato italiano con due opzioni per quanto riguarda il motore. Il nuovo SUV compatto ibrido arriverà nelle concessionarie con:

motore 1.4 48 Volt da 129 CV con cambio manuale a 6 marce

con cambio manuale a 6 marce motore 1.5 140 Volt da 115 CV con cambio automatico a 6 rapporti

Per entrambe le motorizzazioni c’è la trazione anteriore oppure la trazione integrale 4WD Allgrip Select. Secondo quanto rivelato dall’azienda, tutte le versioni della Nuova Vitara Hybrid rientrano nel limite dei 135 g/km di CO2 per quanto riguarda le emissioni. Di conseguenza, possono essere acquistate sfruttando gli incentivi statali.

SUZUKI VITARA HYBRID 2024: ALLESTIMENTI

La gamma della Suzuki Vitara Hybrid 2024 è disponibile in tre diversi allestimenti:

Cool

Top

Starview (esclusivo per la 1.5)

L’allestimento Cool include:

cerchi in lega da 17 pollici

climatizzatore automatico

vetri posteriori oscurati

fari full LED

sedili anteriori regolabili in altezza e riscaldati

Con la versione Top è possibile aggiungere anche rivestimenti esclusivi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori oltre al sistema “Chiavintasca” per l’apertura e l’avviamento della vettura. L’allestimento top di gamma Starview, invece, aggiunge il Crusie Control Adattivo con funzione Stop & Go e il tetto panoramico apribile.

GLI ADAS DELLA SUZUKI VITARA HYBRID

La Nuova Suzuki Vitara Hybrid 2024 è dotata di una ricca dotazione di ADAS. Tra gli elementi inclusi troviamo il sistema Dual Sensor Brake Support II per la rilevazione degli ostacoli. C’è anche il Cruise Control Adattivo oltre al sistema Lane Keep Assist per il mantenimento della corsia di marcia. Presente anche il Traffic Sign Recognition, per il riconoscimento dei segnali stradali.

SUZUKI VITARA HYBRID 2024: I PREZZI

La Nuova Suzuki Vitara Hybrid arriva sul mercato italiano con il seguente listino prezzi:

1.4 COOL : 25.900,00 €

: 25.900,00 € 1.4 COOL 4WD ALLGRIP : 28.900,00 €

: 28.900,00 € 1.4 TOP : 28.100,00 €

: 28.100,00 € 1.4 TOP 4WD ALLGRIP : 31.100,00 €

: 31.100,00 € 1.5 140V STARVIEW AT: 31.900,00 €

31.900,00 € 1.5 140V STARVIEW 4WD ALLGRIP AT: 34.900,00 €

I clienti interessati all’acquisto del nuovo crossover ibrido hanno la possibilità di sfruttare un’offerta lancio, scegliendo il finanziamento Suzuki Solution con canone mensile di 199 euro e anticipo di 4.500 euro. Come sottolineato in precedenza, per tutta la gamma c’è la possibilità di sfruttare gli incentivi statali 2024.