Nuova Cupra Leon: motore e-hybrid da 272 CV e TSI da 333 CV

Una vettura che alza l’asticella e rilancia la sua sfida all’interno del mercato. Stiamo parlando di Cupra Leon, la cinque porte spagnola che fa della sportività il suo marchio di fabbrica. Rispetto al recente passato, questo modello aggiunge una dose di tecnologia in più, rinfresca il suo aspetto seducente e implementa le motorizzazioni con qualche cavallo in più da scatenare su asfalto. Ovviamente, al fianco della classica versione a benzina resiste ancora la station wagon (Sportstourer), anche oggi che sono stati aperti gli ordini della nuova versione.

ORGOGLIO IBERICO PER LA CUPRA LEON

Cupra è un brand in perenne evoluzione, frutto di un’ascesa che non ha mai visto rallentamenti fin da quando è avvenuto lo scisma con Seat. Da costola del costruttore spagnolo a ente indipendente, a costruire questo nome solido ha contribuito anche Cupra Leon, presente fin dal giorno uno. La vettura, nella sua nuova veste, continua a rappresentare abilmente un pezzo di Spagna, infatti viene progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, presso la sede centrale del marchio a Martorell.

Esteticamente la Leon sfoggia uno sguardo diverso, in grado infondere sportività in modo semplice e diretto. Il frontale è caratterizzato dal taglio “shark nose” e i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare, invece, sono nuovi elementi inseriti per manifestare in modo, ancora più evidente, il DNA Cupra che scorre negli ingranaggi di questa vettura. Queste linee forti e scolpite sublimano nel design V-shaped del portellone, che si integra con le nervature discendenti dalle fiancate. Con la tecnologia di illuminazione, poi, è stato dato un tocco di eleganza e raffinatezza più alto, utile per colpire al cuore il prossimo.

ABITACOLO MODERNO PER CUPRA LEON

L’abitacolo di nuova Cupra Leon è molto affascinante e moderno, con parte del merito da attribuire alla cerimonia di luce dinamica che proietta un fascio illuminato all’anteriore e al posteriore della vettura, disegnando a terra il logo. A esaltare, invece, il temperamento sportivo dell’auto ci sono:

volante in stile racing con leve e pulsante di avviamento;

bottone di selezione della modalità di guida per massimizzare il controllo e migliorare l’esperienza di guida;

sedili sportivi o avvolgenti ;

; materiali che rivestano l’abitacolo dal piglio corsaiolo.

Nel complesso l’ambiente interno presenta anche una discrea intelligenza, grazie alla Hmi (Human Machine Interface) migliorata rispetto al recente passato. La digitalizzazione, infatti, è posta in posizione centrale e deve rappresentare un valore aggiunto per il guidatore, col cockpit digitale dietro il volante e con un sistema di infotainment più grande da 12,9’’ con cursore retroilluminato. Immancabile la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. L’App Bar del sistema di infotainment è stata resa più performante grazie all’introduzione di widget e di una specifica barra per il clima rendendo l’interfaccia di più facile utilizzo per l’utente. Il climatizzatore è integrato nello schermo dell’unità principale, rendendo accessibili tutte le funzioni e gli assistenti del veicolo con un semplice click, unendo le interazioni digitali e fisiche.

LE NOVITA’ SOTTO AL COFANO PER CUPRA LEON

La nuova Cupra Leon sarà disponibile con una rinnovata generazione di motori ibridi plug-in (e-HYBRID) che erogano fino a 272 CV (200 kW), con oltre 100 km di autonomia completamente elettrica e ora compatibili con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. La nuova Cupra Leon Sportstourer, invece, sarà disponibile anche con un nuovo motore a benzina (TSI), che eroga 333 CV (245 kW) con tecnologia torque splitter che la rende la CUPRA Leon più potente di sempre. La versione più potente della 5 porte invece raggiungerà i 300 CV (221 kW), con trasmissione a trazione anteriore e impianto frenante migliorato.

IL PREZZO DI NUOVA CUPRA LEON

I prezzi di Cupra Leon con motore 1.5 Hybrid 150 CV DSG partono da 36.000 euro per la versione 5 porte. Da 37.100 euro per la versione Sportstourer.