Nuova BMW X3: look rinnovato, motori mild hybrid e plug-in

BMW X3 è una vera icona del segmento dei SUV, un modello che ha fatto scuola e che ha dettato la linea da seguire fin dalla sua primissima generazione. Oggi siamo alla quarta, ma la voglia di stupire e di conquistare il favore degli automobilisti resta intatta. La nuova X3 muta il suo stile, inserendo tanti dettagli di design varati con le ultime creazioni del marchio bavarese, e propone un parterre di motori – tutti elettrificati – molto interessante. Senza dimenticare il pacchetto tecnologico, molto sofisticato e coinvolgente.

UN DESIGN MINIMALISTA PER BMW X3

Poche linee, ma molto decise. Questo è il tratto distintivo della quarta generazione di BMW X3, che sancisce un passaggio al minimalismo anche nell’aspetto esteriore. L’aspetto complessivo è quasi monolitico, favorito da un accrescimento delle misure sostanziale: aumenta la lunghezza (+34 mm), la larghezza (+29 mm) ma diminuisce l’altezza (-25 mm). La griglia a doppio rene rimane al centro del musetto della BMW X3 ed è composta da barre disposte verticalmente e diagonalmente.

Le luci di contorno BMW Iconic Glow, disponibili come optional, formano una linea continua intorno a ciascun elemento della griglia. Le luci diurne, le luci laterali e gli indicatori di direzione nei fari a LED sono adesso prodotti da sorgenti luminose a forma di L sovrapposte. Come optional sono disponibili i fari adattivi a LED a matrice con funzione antiabbagliamento. Le minigonne laterali e la linea del tetto estesa in profondità nel retro sono elementi che conferiscono sportività alla vettura, al pari del lunotto a filo delimitato da un lungo spoiler sul tetto e dai deflettori laterali adiacenti. I cerchi in lega vanno da 18 a 21’’.

Le dimensioni nel dettaglio:

Lunghezza: 4,75 m;

Larghezza : 1,92 m

: 1,92 m Altezza: 1,66 m;

Passo : 2,86 m;

: 2,86 m; Bagagliaio: 570 – 1.700 litri.

BMW X3: UN ABITACOLO MODERNO

La corrente minimalista vista fuori, scorre prepotente anche dentro l’abitacolo della nuova BMW. Abbiamo un ambiente moderno contraddistinto dal BMW Curved Display, dalla BMW Interaction Bar, dal volante con il fondo piatto e dalla leva del cambio di nuova concezione. Altri elementi specifici sono gli effetti luminosi in colore contrastante nella console centrale e nelle finiture delle porte. Inoltre, il SUV tedesco è dotato di serie di sedili sportivi di nuova concezione, regolabili elettricamente e riscaldabili, rivestiti in Econeer, con superfici e imbottiture in materiale secondario. Immancabile il nuovo BMW iDrive che è orientato al controllo tattile e vocale. È basato sul BMW Operating System 9, che apre anche la strada a una selezione personalizzabile di servizi digitali aggiuntivi. L’integrazione degli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto è disponibile di serie. Il quadro strumenti digitale è da 12,9’’, mentre quello al centro della plancia raggiunge i 14,9’’.

MOTORI ELETTRIFICATI PER BMW X3

La tecnologia mild hybrid a 48V è presente in tutte le varianti della nuova BMW X3, eccezion fatta per la plug-in. Questa configurazione permette al motore quattro cilindri a benzina da 2,0 litri della nuova BMW X3 20 xDrive di generare una potenza massima di 153 kW/208 CV, mentre il diesel a quattro cilindri, anch’esso con una cilindrata di 2,0 litri, sotto il cofano della nuova BMW X3 20d sviluppa 145 kW/197 CV. Nel 2025 anche un altro motore diesel a sei cilindri in linea si aggiungerà alla gamma. Tutti i propulsori sono abbinati a un cambio Steptronic a otto rapporti con comandi al volante di serie.

La BMW X3 30e xDrive è, invece, la ibrida plug-in costituita da un motore a benzina a quattro cilindri da 2,0 litri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti. Grazie alla tecnologia BMW eDrive di ultima generazione e al recupero adattivo, la nuova BMW X3 30e xDrive raggiunge un’autonomia elettrica di 81-90 chilometri nel ciclo WLTP. L’unità di ricarica combinata consente la ricarica in corrente alternata a 11 kW come standard. Il modello plug-in-hybrid è anche predisposto per la ricarica intelligente con l’opzione Connected Home Charging. Infine, la BMW X3 M50 xDrive, è dotata dell’unità M TwinPower Turbo da 3,0 litri, collegata alla tecnologia mild hybrid da 48V. La sua potenza massima di 293 kW/398 CV viene convogliata sulla strada attraverso un cambio Steptronic Sport a otto rapporti e la trazione integrale intelligente BMW xDrive.

LE DOTAZIONI DI SICUREZZA DI NUOVA BMW X3

La nuova BMW X3 sfoggia una gamma molto più ampia di sistemi di sicurezza, infatti è equipaggiata di serie con:

l’avviso di collisione anteriore;

l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata :

: l’informazione sul limite di velocità;

Driving Assistant che include l’avviso di cambio di corsia e l’assistenza manuale al superamento del limite di velocità;

Assistente al parcheggio (anch’esso di serie) comprende funzioni come l’Assistente alla retromarcia con abbinata una telecamera di assistenza.