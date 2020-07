Nissan cambia logo: cosa significa il nuovo stemma illuminato

Com’è fatto il nuovo stemma Nissan per i prossimi modelli: ecco cosa significa l’emblema che Nissan ha presentato sul crossover elettrico Ariya

Nissan cambia logo, l’ha fatto alla presentazione del nuovo crossover elettrico Nissan Ariya e così sarà per tutti futuri modelli. Perché Nissan ha cambiato il logo sulle auto? Cosa significa per il Costruttore il nuovo logo scelto dopo oltre 2 anni di studio? Ecco qui le risposte alle curiosità sul nuovo logo Nissan.

IL NUOVO LOGO NISSAN: COME SARA’

La scelta nel nuovo logo Nissan inizia nel 2017, quando il team diretto da Alfonso Albaisa, vicepresidente senior del design globale di Nissan, inizia a studiare i possibili cambiamenti all’identità del brand. Il team doveva prendere in considerazione diverse variabili, tra cui anticipare l’illuminazione del logo sui prossimi modelli elettrici. Ciò ha comportato sfide tecniche, come la misurazione dello spessore del contorno del logo per garantire un’impressione nitida quando acceso. Una cosa non da poco per rispettare anche la conformità con le normative governative per gli elementi illuminati sulle auto. Il logo doveva anche fare una forte impressione quando non illuminato, come in formato digitale o su carta. Nel corso dei successivi due anni, il team ha abbozzato diverse idee, tenendo sempre a mente le parole direttrici di Yoshisuke Aikawa (primo presidente e fondatore della Casa): “sii appassionato, sii un innovatore, sii uno sfidante”.

IL SIGNIFICATO DEL NUOVO LOGO NISSAN

Dopo diversi schizzi e modelli, il risultato è stato un logo con un’impressione bidimensionale. Il processo è iniziato in 3D e poi si è sviluppato in 2D – il badge del marchio illuminato è stato realizzato per primo, estraendo l’area illuminata per rappresentare il marchio in forma 2D. “L’effetto complessivo della riprogettazione è una transizione da un aspetto industriale spigoloso a un aspetto raffinato, familiare e adatto al digitale”, spiega un comunicato Nissan. “Il nuovo logo Nissan comunica il nostro messaggio guida, riportato dalle iterazioni passate: se hai una convinzione forte e determinata, può persino penetrare nel sole“, ha affermato Tsutomu Matsuo, vice direttore generale del dipartimento di progettazione avanzata. “Il nostro logo deve trasmettere tutto questo in un colpo d’occhio, per dimostrare il nostro impegno ai nostri clienti, dipendenti e alla società“.

PERCHE’ 20 LED ILLUMINANO IL NUOVO LOGO NISSAN

Il nuovo logo inizierà ad apparire a luglio, sia in forma digitale che fisica. I veicoli elettrici di Nissan saranno caratterizzati dal nuovo logo illuminato da 20 LED. Non un numero a caso ma corrispondente al numero di anni che intercorrono tra le riprogettazioni del logo. “La Nissan Ariya è il nostro ultimo veicolo elettrificato, ricco di tecnologia avanzata”, ha detto Albaisa. “È la piattaforma perfetta per questo nuovo logo”.