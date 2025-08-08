NIO supera Mercedes nella soddisfazione dei clienti in Cina

La soddisfazione dei clienti non è più una semplice conseguenza del prodotto, ma il risultato di un’esperienza d’acquisto completa e curata in ogni dettaglio. A rivelarlo è la prima edizione dello studio J.D. Power China New Energy Vehicle Sales Satisfaction Index (NEV-SSI), che ha analizzato il grado di soddisfazione dei clienti NEV (veicoli a nuova energia) dopo i primi mesi dall’acquisto in Cina. Il risultato? Una netta crescita della qualità percepita del servizio, soprattutto da parte dei marchi nazionali.

LO SCENARIO D’ACQUISTO AUTO SI EVOLVE

Nel complesso, la soddisfazione dei clienti NEV in Cina ha raggiunto 781 punti su 1.000, con un miglioramento di 8 punti rispetto al 2024. A trainare questa crescita sono aspetti come la definizione del piano d’acquisto (+16), il follow-up successivo alla visita (+10) e la consegna del veicolo (+9).

Secondo JD Power, l’acquisto di un’auto nel 2025 non è più soltanto una comparazione tecnica, ma un percorso esperienziale e relazionale. I clienti cercano venditori capaci di calare le funzionalità del veicolo in contesti reali — come il campeggio, la vita in famiglia o il tempo libero — facilitando così un legame emotivo con il brand.

L’efficacia di queste strategie è tangibile secondo i ricercatori, poiché la propensione all’acquisto aumenta del 18,6% quando i veicoli sono presentati tramite esperienze contestualizzate. Inoltre, cresce la domanda per test drive personalizzati, le cui richieste sono salite del 9,8% rispetto all’anno precedente.

NIO BATTE I BRAND PREMIUM EUROPEI

A sorprendere maggiormente è però anche la classifica del segmento premium dove NIO conquista la vetta con un punteggio di 806, superando colossi storici come Mercedes-Benz (788) e BMW, scardinando così un dominio europeo ormai consolidato. Come analizza lo studio di JD Power, il successo di NIO si fonda su una strategia centrata sull’esperienza emozionale, l’interazione tempestiva e personalizzata con il cliente, e una valorizzazione della prova su strada come leva di fiducia tecnica.

Nel segmento di mercato di massa, Li Auto si impone con 804 punti, davanti a Xpeng (800) e da un pareggio tra AVATR e ZEEKR (799). Anche qui, i marchi asiatici dimostrano una forte capacità di adattamento alle nuove aspettative dei clienti.

L’ASCESA DEI BRAND AUTO EMERGENTI

Lo studio JD Power mostra con chiarezza che i brand nati in Cina, oggi considerati emergenti guidano il cambiamento nel settore automotive NEV. Per raccontare come questi brand si prendono cura dei clienti in Italia, abbiamo realizzato la rubrica di SICURAUTO.it Speciale Aftersales Brand Auto Emergenti. Con un approccio centrato sul cliente, reattività nei servizi e grande attenzione alle relazioni, i brand emergenti stanno ridefinendo le regole del mercato, anche nel confronto diretto con i marchi premium occidentali.