MINI al Salone di Parigi: due novità firmate John Cooper Works

MINI si appresta a partecipare al Salone dell’Automobile di Parigi 2024, presentando un bel carico di novità. Il tema principale dell’evento sono le proposte del settore che guardano al domani e a una mobilità che dovrà soddisfare più requisiti, uno dei quali sarà l’efficienza elettrica. A tal proposito, il Brand di origine britannica del Gruppo BMW ha le idee chiare su quali possano essere i suoi futuri veicoli, che dovranno conservare lo spirito frizzante e coinvolgente che ha contraddistinto tutte le creazioni nate a partire dal rilancio del marchio avvenuto a partire dall’inizio del nuovo millennio.

MINI AL SALONE DELL’AUTO DI PARIGI

Al Mondial de l’Automobile 2024, MINI andrà a presentare una serie di proposte che sposano l‘idea di una mobilità elettrica efficiente e potente. Dal 14 al 20 ottobre 2024, i visitatori della kermesse dedicata al mondo delle quattro ruote potranno conoscere l’intera gamma di modelli a propulsione elettrica a marchio MINI. Le grandi novità saranno le due anteprime mondiali che saranno svelate sotto alla Tour Eiffel: due prodotti John Cooper Works 100% elettrici. Al fianco di queste proposte inedite ci saranno le varie MINI Cooper SE, MINI Aceman SE e MINI Countryman SE ALL 4, che fanno parte dell’ampio ventaglio di veicoli pensati per la mobilità totalmente alla spina. Parigi, come nessun’altra metropoli con milioni di abitanti, è la città nella quale si concentra una ristrutturazione del traffico urbano. I veicoli elettrici a tre e cinque porte di MINI, per dimensioni e comportamento su strada, potrebbero rivelarsi ideali per agire in un contesto come quello delle grandi megalopoli mondiali.

I NUOVI MODELLI MINI JOHN COOPER WORKS

Lo abbiamo anticipato poco fa, il piatto più gustoso offerto dalla presenza di MINI al prossimo Salone di Parigi sarà l’anteprima mondiale di due veicoli puramente elettrici, griffati MINI John Cooper Works. Su queste vetture viene trasferito tutto il pedigree del Marchio, tutto il DNA consolidato nel corso di una lunga carriera sportiva, ma con un pizzico di innovazione che non guasta. I due modelli portano senza sforzo il know-how motoristico dalla pista alla strada. Oltre al design dal taglio aggressivo e alle caratteristiche di guida ottimizzate per ridurre il consumo di energia, i fan di MINI possono contare sulla maneggevolezza agile tipica del marchio. Ideale anche per chi si muove in contasti urbani, dove conta avere una vettura snella e agile.

LA FAMIGLIA ELETTRICA DI MINI

Passando in rassegna la famiglia di vetture elettriche a marchio MINI troviamo la Cooper SE 100% EV (consumo di energia combinato: 14,7 – 14,1 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km; classe di CO 2 : A; autonomia in km secondo WLTP: 387 – 402) che sfoggia un design classico e facilmente riconoscibile, perché legato alla tradizione del Brand. Il modello a tre porte garantisce un coinvolgimento di guida moderno con il confermato go-kart feeling e sottolinea l’origine del marchio con quattro allestimenti individuali.

Il resto della gamma passa dalla prima MINI Aceman SE (consumo di energia combinato: 14,8-14,0 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO 2 combinate: 0 g/km; classe di CO 2 : A; autonomia in km secondo WLTP: 382 – 405) che è il nuovo modello crossover e offre cinque posti in appena quattro metri di lunghezza. Grazie allo spazio interno importante, il veicolo riempie lo spazio in gamma tra la tre porte e la Countryman.