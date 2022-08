Mercedes EQ: con l’auto nuova da Trivellato ricarica gratis per 1 anno

La gamma Mercedes EQ è ancora più conveniente: ecco come ottenere 1 anno di ricarica gratis presso la storica concessionaria Trivellato

Il futuro dell’auto è indiscutibilmente elettrico e la declinazione dei modelli è ben chiara: SUV e Crossover saranno sempre più al centro dei piani industriali dei Costruttori. Uno tra i più impegnati nella transizione energetica è Mercedes con la gamma di SUV elettrici Mercedes EQA, EQB ed EQC. Il tris di punta della sostenibilità tedesca che grazie alla storica concessionaria Trivellato che ha lanciato l’interessante promozione “Trivellato ti dà la carica”. Ecco come ottenere 1 anno di ricarica gratis.

MERCEDES TRIVELLATO: LA STORICA CONCESSIONARIA FESTEGGIA 100 anni

Per i clienti Mercedes Benz, la concessionaria Trivellato è diventata un punto di riferimento, grazie alla sua storia di 100 anni, tanta passione per i motori e l’attenzione alla qualità del servizio certificata UNI EN ISO 9001: 2015. Valori che con la gamma Mercedes EQ la concessionaria Trivellato ha rafforzato ulteriormente. Il gruppo conta 14 sedi tra le province di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo con 400 collaboratori. Ma in questo articolo vi parleremo più nel dettaglio dei SUV Mercedes EQ partendo proprio di numeri di vendita, implacabile cartina al tornasole del successo sul mercato. Nel Q1 2022, come emerge dai risultati finanziari della Casa auto, le vendite di modelli Mercedes EQ sono triplicate (+12% e 21.900 unità vendute). Risultati raggiunti soprattutto grazie al successo dei SUV elettrici Mercedes di punta, che vediamo più da vicino nei prossimi paragrafi. In fondo all’articolo invece vi parleremo dell’elettrizzante promozione “Trivellato ti dà la carica” e come ottenere la ricarica gratis per 1 anno.

MERCEDES EQA: PREZZO, AUTONOMIA E ALLESTIMENTI

La Mercedes EQA è il SUV a zero emissioni che condivide con la sorella ICE, GLA, la piattaforma MFA2 – Modular Front Architecture e di conseguenza le dimensioni simili (per la EQA 446 cm di lunghezza, 183 cm di larghezza e 162 cm di altezza). La piattaforma trova posto non solo alle batterie (in parte nel pianale e in parte sotto al divano posteriore), ma anche al secondo motore elettrico posteriore per le versioni a trazione integrale. Il listino Mercedes EQA infatti si sviluppa su diversi allestimenti, autonomia e prezzi.

– Mercedes EQA prezzo: da 53.080 € per la EQA 250 a 58.870 € per la EQA 350 4MATIC;

– autonomia Mercedes EQA: da 436 km delle EQA 300 e 350 4MATIC a 527 km della EQA 250+;

– allestimenti Mercedes EQA: Sport, Sport Plus, Premium e Premium Plus.

Puoi approfondire altri dettagli e le offerte Mercedes EQA, anche in pronta consegna e le promozioni con leasing, finanziamento o noleggio sul sito di Trivellato.

MERCEDES EQB: PREZZO, AUTONOMIA E ALLESTIMENTI

La piattaforma MFA2 la ritroviamo anche sulla Mercedes EQB, opportunamente rivista per adattarsi a dimensioni più grandi. Crescono lunghezza (468 cm), larghezza (183 cm) e altezza (166 cm), ma cresce anche il passo (283 cm), ossia la distanza tra le ruote anteriori e posteriori rispetto alla sorella più piccola EQA. Il listino Mercedes EQB prevede 3 versioni (solo la entry level 250 a trazione anteriore) e anche in questo caso molto differenti nelle caratteristiche e prezzi.

– Mercedes EQB prezzo: da 55.330 € per la EQB 250 a 61.130 € per la EQB 350 4MATIC;

– autonomia Mercedes EQB: da 420 km delle EQB 300 e 350 4MATIC a 469 km della EQA 250;

– allestimenti Mercedes EQB: Sport, Sport Plus, Premium e Premium Plus.

MERCEDES EQC: PREZZO, AUTONOMIA E ALLESTIMENTI

Con la Mercedes EQC si sale ancora di livello, con gli stessi contenuti premium, ma più spazio a disposizione e maggiori performance a zero emissioni. Si può acquistare solo a trazione integrale con motori elettrici asincroni capaci di sviluppare una coppia massima di 700 Nm, efficace a trarsi d’impaccio anche nelle situazioni più difficoltose, come una salita o a un incrocio. Sottopelle la Mercedes EQC nasconde la piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) che spiega le dimensioni in parte cresciute. Aumentano lunghezza (476 cm), larghezza (188 cm) e passo (287 cm) mentre diminuisce l’altezza (162 cm). Il listino Mercedes EQC si sviluppa su una sola versione con più allestimenti e prezzi:

– Mercedes EQC prezzo: 76.445 € per la EQC 400 4Matic;

– autonomia Mercedes EQC: 431 km;

– allestimenti Mercedes EQC: Sport, Premium e Special Edition 1886;

Puoi trovare altri dettagli e le offerte Mercedes EQC, anche in pronta consegna sul sito di Trivellato.

MERCEDES TRIVELLATO: COME OTTENERE LA RICARICA GRATIS

Tutti i clienti che acquistano un SUV Mercedes o un’auto della gamma EQ in una concessionaria Trivellato possono usufruire della promozione “Trivellato ti dà la carica”. Riceveranno una card prepagata con cui effettuare la ricarica gratis per 1 anno presso 800 punti di ricarica e oltre 15.000 stazioni convenzionate con il partner della promozione. La card prepagata include una percorrenza stimata di 13.000 km per Mercedes EQ e 7.000 km per smart EQ con una mappa digitale inclusa delle colonnine disponibili e tutti i dettagli per la fruizione del servizio.