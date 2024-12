Le migliori auto dell’anno nei test ADAC

L’Automobile Club Tedesco (ADAC) ha pubblicato i risultati dei suoi attesissimi test annuali che decretano le migliori auto del 2024, analizzando 84 veicoli di ogni segmento e fascia di prezzo. Dai modelli più accessibili, come la Hyundai i10, alle auto sportive di lusso come la Porsche Taycan, l’ampia gamma di auto testate riflette un panorama automobilistico in continua evoluzione. Anche il punteggio delle auto migliori e peggiori ne ha risentito molto. Ecco i risultati principali e i commenti degli esperti ADAC.

VW ID.7 PERCHE’ E’ LA MIGLIORE AUTO DEL 2024 SECONDO L’ADAC

Al vertice della classifica troviamo la Volkswagen ID.7, la berlina elettrica che ha superato concorrenti di lusso come la BMW i5, la Porsche Taycan, e il SUV Mercedes EQE. Con un punteggio complessivo di 1,5, “la ID.7 si distingue come un eccellente tuttofare”. Gli esperti ADAC elogiano la VW ID.7 per:

Spazio e comfort con una lunghezza di quasi cinque metri, offre interni spaziosi ideali per le famiglie.

con una lunghezza di quasi cinque metri, offre interni spaziosi ideali per le famiglie. Sicurezza perché a ottenuto il massimo dei voti nei crash test di sicurezza grazie anche a tecnologie avanzate di assistenza alla guida.

perché a ottenuto il massimo dei voti nei crash test di sicurezza grazie anche a tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Efficienza di guida con consumi di energia misurati (18,1 kWh/100 km) sono eccezionali per un veicolo delle sue dimensioni.

di guida con consumi di energia misurati (18,1 kWh/100 km) sono eccezionali per un veicolo delle sue dimensioni. Autonomia con 485 km rilevati nei test, l’auto è perfetta per un utilizzo quotidiano senza compromessi.

L’unico punto debole della VW ID.7? Il prezzo, che si aggira intorno ai 57.000 euro, ma non influisce sul punteggio tecnico assegnato dall’ADAC.

MIGLIORA LA VALUTAZIONE DELLE AUTO “PROMOSSE” DALL’ ADAC NEL 2024

Un dato particolarmente positivo dei test ADAC 2024 è che ben 74 veicoli su 84 hanno ricevuto una valutazione complessiva tra 1,6 e 2,5 che equivale a “Buono”, garantendo un livello di qualità generalmente alto per i consumatori. Tuttavia, gli esperti consigliano di leggere le valutazioni complete nelle singole categorie, come spazio, sicurezza e prestazioni, per identificare il modello più adatto alle proprie esigenze.

Tra i modelli più significativi commentati dall’ADAC ci sono:

Kia EV9 SUV elettrico di grandi dimensioni che ha ottenuto un punteggio complessivo di 2,1 , con buone valutazioni in termini di spazio e tecnologia .

SUV elettrico di grandi dimensioni che ha ottenuto un , con buone valutazioni in termini di . BMW i5 e Porsche Taycan, entrambe con un punteggio di 1,6, si distinguono per le prestazioni dinamiche e l’innovazione tecnologica.

DACIA DUSTER MY 2024: LA PEGGIORE AUTO DEL TEST ADAC

In coda alla classifica troviamo il vecchio modello della Dacia Duster, ancora in listino nel 2024 in Germania, con un punteggio complessivo di 4,1. Questo risultato mette in evidenza l’obsolescenza di un progetto risalente al 2018, ormai incapace di competere con le tecnologie più moderne. Gli esperti ADAC hanno commentato in particolare: